郭家耀：寶尊電商進一步加速收入增長　有利估值回升

寶尊電商包括中國電商業務，涵蓋品牌店舖營運、客戶服務及倉儲物流、技術服務及數字營銷等增值服務。寶尊在奢品及高端服飾等核心品類天貓及平台的市佔率持續成長，並積極探索唯品會、小紅書、得物及快手等平台的商業模式延展。公司設立創意內容商業中心，開啟抖音新篇章，沉澱高品質案例。早前策略性收購抖音服飾鞋靴賽道頭部服務商洛氪迅，打造高品質獨家總代經銷業務，充分發揮數字實力與豐富的零售經驗，為品牌量身打造全方位的走向市場策略。

寶尊品牌管理包括策略與策略定位、品牌與營銷、零售與電商營運、供應鏈與物流及技術賦能等全方位品牌管理，旨在利用寶尊的技術組合與品牌建立更長期、更深入的關係。GAP中國品牌力持續升級，產品方面，推出全新三大系列產品，加入本地化產品，以及多款聯名產品。門市方面，積極優化門市形象，去年開10家新店，新店成效顯著成長，今年預計新增50家店。行銷方面，各類社群媒體平台廣泛曝光，吸引大量消費者關注。寶尊亦協助Gap中國打造零售營運平台，即時化銷售管理、本地化供應鏈打造快反快研能力。公司亦收購Hunter大中華區及東南亞地區相關知識產權，積極布局東南亞，計劃在新加坡開設全新門市，逐步推出Hunter標誌性產品。

寶尊過去持續致力技術投入，全方位賦能品牌全通路業務成長。技術實力受到業界知名機構認可，成為Gartner 2024年DOM市場指南中唯一入圍的亞洲供應商。電商業務在降本增效方面取得顯著成績，將維持穩定增長表現。品牌管理業務亦有序推進，GAP中國品牌力持續升級，在產品、門市、行銷、中後端均有突破，今年將進一步加速收入增長，盡快實現盈虧平衡目標。整體業務向正面發展，有利估值回升。

獨立股評人郭家耀

(筆者本人及相關人士沒持有上述股份)