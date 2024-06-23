葉尚志：滙豐股息率達9厘　目標看77元

港股持續回整了1個月後，終於出現低位反彈，國資委旗下國新投資認購港股通央企紅利ETF的首發，是刺激中特估集體彈升的消息。雖然中特估又再成為撐市維穩的主力，但是觀乎其他板塊包括內需消費股、內房股以及互聯網平台股的近期表現，目前仍未能擺脫總體回吐的行情發展，或有成為拖着港股後腿的原因情況。

走勢上，恒指目前算是有所回穩，但是由19,706點後出現的一浪低於一浪運行模式未見扭轉，前一級微型浪頂18,724點會是現時的首個主要阻力。

另一方面，瑞銀行政總裁近日指出，預計3年後香港財富管理規模將有超越瑞士的機會，而事實上，滙控亦正在抓緊機會，其環球私人銀行及財富管理行政總裁Annabel Spring在6月初曾指出，目前已擁有1.8萬億美元的全球財富資產業務規模，並正在加大在亞洲的投資，有望繼續搶佔市場份額。而滙控去年財富管理及個人銀行業務的除稅前利潤有115.44億美元，按年增長有1.1倍。建議可於67.5元以下買入，目標看77元，止蝕可定在63元。

第一上海首席策略師葉尚志