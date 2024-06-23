少賺過萬億！軟銀孫正義後悔太早沽英偉達　「錯失了大魚」

英偉達（Nvidia）上周一度攀上全球市值最高公司，股價今年以來已升逾1.5倍。軟銀（Softbank）行政總裁孫正義日前在公司股東會上表示，後悔太早賣出持股，令軟銀錯失了多賺1,500億美元的機會(約1.17萬億港元)。

軟銀早年持有4.9%英偉達股份，但軟銀旗下願景基金於2019年悉售所有持股，套現33億美元，原因是要鎖定利潤。孫正義直言是「錯失了一條大魚」（The fish that got away was big）。相比當年7億美元的買入價，當時已經是「賺到笑」。

不過，他認為當時鎖定回報是明智之舉，因軟銀購買英偉達股票的成本價約7億美元，而且人工智能（AI）浪潮當時只處於萌芽階段。假如軟銀的基金繼續持有英偉達股份，以英偉達周五收市價126.57美元計，如今這批股份價值逾1,500億美元。

孫正義又透露，於2016年買下晶片設計公司安謀（Arm）後，曾與英偉達行政總裁黃仁勳就潛在收購提案討論了四小時。孫計劃併購英偉達並讓公司退市，同時請黃仁勳留任，但雙方並未達成協議。