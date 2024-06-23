【星期一‧炒啲乜】半年結前最後一周　恒指睇乜位？

「國家隊」國新投資出手認購追蹤港股的交易所買賣基金(ETF)，提振市場氣氛，一度刺激恒生指數上周高位重上18,500點，惟及後沽盤再現，恒指始終要退守萬八關水平。至於美股標指和納指，近日極受重磅股英偉達的升跌左右，能否繼續迭創新高相信仍要視乎這間人工智能(AI)晶片製造商的表現。

踏入半年結最後1周，投資者檢討上半年投資表現後，隨即要為下半年做好部署準備，爭取更佳的投資回報。有券商表示，以過去10年恒指1年高低位作統計，指數1年波幅中位數約6,130點，故此以今年上半年恒指低位14,794點計算，預料恒指於今年下半年有機會升上20,900點，相當於預測市盈率為10.22倍。有大行亦預期恒指未來12個月的目標價為20,300點，相關預測能否成真看來還待時間證明。

今周要留意的經濟數據包括美國個人消費開支(PCE)物價指數、日本零售銷售和失業率、加拿大通脹率等，個別美國聯儲局官員亦會發表演說。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、【葉尚志：滙豐股息率達9厘 目標看77元】

2、【郭家耀：寶尊電商進一步加速收入增長 有利估值回升】

3、【曜熊理財：市場動態與即將到來的美國大選】

4、【鄺紫珊：AI晶片股看高一線】

5、【陳樂怡：中特估板塊受惠新催化劑】

6、【陳鳳珠：內地面對歐美的不公平貿易作出反制】