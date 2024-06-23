極端天氣影響加劇　煤氣已採取適應氣候韌性措施

為應對氣候變化帶來的極端天氣，煤氣公司持續進進行氣候風險評估、實地設施檢查，檢視及改善應變措施。以大埔煤氣廠房為例，煤氣公司識別水浸和颱風風險，並在廠房關鍵位置安裝了防洪閘門和水泵，以及設立洪水預警系統。燃氣供應網絡方面，煤氣公司升級管道設施和持續監控，增強系統韌性，抵禦極端天氣。引入超音波儀器檢查管道狀況，以及採用自行研發的「全方位鋼管內壁修復機械人」進入鋼管內部工作。

過去2年，煤氣公司的資本投資約19億元，主要用於管道設施和更新廠房機件等。

減少碳排放是應對氣候變化重要一環。煤氣公司計劃分階段引入並使用零碳燃料（例如綠色石腦油、綠色甲烷、綠色氫氣、綠色甲醇等）替代化石燃料，目標在2035年或以前將燃氣使用的總碳強度降低36%（與2019年基準年相比），每度達到0.15公斤二氧化碳當量。同時，公司透過不斷優化基礎設施以提高效率，避免不必要的甲烷排放，並使用天然氣和堆填區沼氣等低碳能源，進一步減少碳排放。

煤氣公司亦為客戶提供低碳能源解決方案，減少範疇三排放量。包括積極鼓勵使用柴油蒸氣鍋爐的用戶，轉用較環保的煤氣蒸氣鍋爐，煤氣蒸氣鍋爐的碳排放，比傳統柴油蒸氣鍋爐低約12%，並可產生穩定且高品質的蒸氣。