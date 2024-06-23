【多圖】一房銀主盤僅以280萬推拍 半新盤呎價險守9千

樓市氣氛轉弱，市場上不少拍賣盤均大手劈至低價吸客。屯門掃管笏半新盤緹岸一房銀主單位減價約15%，僅以280萬元翻拍，呎價低至9,032元。

黃開基拍賣行本周三(26日)將推出約38項物業，當中包括上述緹岸(前稱恆大‧珺瓏灣)2期5座高層B室銀主單位，實用面積約310方呎，之前開價330萬元， 最新大幅減價50萬元再次拍賣。

該單位原業主於2021年以約542萬元買入，推拍賣低約262萬元，帳面貶值幅度約48.3%。項目1期一個低層G室，實用面積約229方呎，今年僅以233.8萬元易手，呎價約10,210元，料為該盤最低價成交個案。

同場推出的西營盤威利大廈低層B室銀主盤，實用面積約252方呎，開拍價約208萬元，呎價約8,254元，物業最高曾開價268萬元，至今累減60萬元或約22.4%。

忠誠拍賣同日亦推出約33項物業，其中，油麻地碧街大廈高層A室唐樓銀主單位，實用面積約561方呎，推拍價280萬元，呎價約 4,991元。該單位曾開價408萬元，至今累劈128萬元，跌幅約31.4%。