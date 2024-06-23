太古城三房戶成交再跌穿千萬　呎價13799元

二手樓價尋底，鰂魚涌太古城三房單位做價再跌穿千萬，同類放盤累減192萬元，以988萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒稱，鰂魚涌太古城燕宮閣高層F室，實用面積約716方呎，三房間隔，曾叫價1,180萬元，近日降價至1,050萬元，獲外區換樓客以988萬元購入，呎價約13,799元，原業主於1998年1月以約585萬元購入，帳面獲利約403萬元。

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九龍區

●美聯黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑C座中層16室，實用面積約353方呎，一房間隔，已補價自由市場最初叫價468萬元，其後減價至400萬元，放盤約1個月，外區客睇樓兩次，以382萬元成交，呎價約10,822元。

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新界區

●晉誠地產李德鴻稱，深井碧堤半島8座中層A室，實用面積約755方呎，套三房間隔，享全海景，叫價850萬元，租客仍未遷出，需由原業主安排租客開門睇樓，終以820萬元成交，呎價約10,861元。

●利嘉閣馮澤源指，沙田帝堡城5座高層B室，實用面積約836方呎，叫價900萬元，減價33.2萬元，以866.8萬元售出，減幅約3.7%，呎價約10,368萬元。

●萬方地產葉搏麟表示，沙田居屋愉翠苑Q座低層3室，實用面積約519方呎，未補價第二市場叫價538萬元，放盤約6個月，減價90萬元，以448萬元沽出，呎價約8,632元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世1座南翼低層C室，實用面積約958方呎，四房間隔，望山景，放盤兩個月，叫價1,700萬元，累減145萬元，減幅8.5%，獲買家以1,555萬元成交，呎價約16,232元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海7B座高層A室，實用面積約750方呎，三房間隔，望樓景，放盤兩個月，原先叫價970萬元，獲買家洽購，減價47萬元，以923萬元成交，呎價約12,307元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣銀灣花園A座雙號單位，實用面積約670方呎，三房間隔，望山景，連天台約680方呎，以850萬元成交，呎價約12,687元。

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