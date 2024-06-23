新盤市場周末兩日錄158宗成交
2024年06月23日 21:58
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綜合市場消息，新盤市場於周六及周日(22,23日)共錄得約158宗成交，較上周同期約45宗大增約2.5倍。交投主要受惠屯門大型項目開售，佔約138宗。
●屯門NOVO LAND第3B期兩日售出138伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周日(23日)公布短期內上載次輪銷售安排。新地副董事總經理雷霆稱，項目昨日沽出約85%所推售單位，向隅客眾多。而集團旗下住宅項目今年至今已錄得近150億元銷售金額。資料顯示，該盤首輪即日售出136伙，周日(23日)再添兩宗成交，暫已套現逾7億元。
●元朗雨後兩日連沽4伙
星星地產旗下元朗雨後，兩日內連沽4伙，共涉2,700萬元。其中，15樓E室為實用面積717方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價1,028.24萬元，呎價約14,341元。
●青衣明翹匯三房成交價1,687萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周日(23日)以1,687.5萬元售出1座28樓A室，單位實用面積807方呎，屬三房一套連多用途房及洗手間間隔，呎價約20,911元。據悉，買家來自九龍區。發展商指，全盤僅餘最後3伙分層單位及5伙頂層複式戶待售。
●屯門凱和山兩房呎售11,135元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展，已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，兩日內沽出兩伙，共涉1,025.2萬元。其中，第5座16樓F室，實用面積495方呎，兩房間隔，成交價551.2萬元，呎價約11,135元。
●天水圍YOHO WEST兩房608萬元沽
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST於周日(23日)以608.8萬元沽出第2B座10樓B3室，實用面積468方呎兩房，呎價約13,009 元。
●將軍澳海茵莊園開放式戶售424萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周六(23日)沽出2座30樓C2室，實用面積222方呎，開放式間隔，成交價424.2萬元，呎價約19,108元。據悉，買家早前已與家人共購入8伙海茵莊園單位，認為項目投資回報高，故再購入一伙作投資用途。項目於本月共售出25伙，套現逾1.28億元。