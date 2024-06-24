【跌勢未止】茅台酒批發插穿2500關　或收緊供應托市

被譽為「國酒」的茅台近日跌價消息頻傳，飛天茅台原箱批發價已跌穿每瓶2,500元（人民幣‧下同）大關，對比3年前高位的跌幅擴至三成以上，財困貴州省的「搖錢樹」茅台公司之股價，亦倒退至「清零」政策醞釀結束的2022年11月的水平，間接拖低了外資流入內地股市。分析相信，儘管茅台公司有法寶平抑售價，但茅台跌價始終是消費低迷所引起，其起落也是中國經濟的縮影。

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內地當前市場熱話當數茅台酒售價近日跌勢加劇。內媒昨報道，2024年出廠、酒精53度、500毫升裝飛天茅台的原箱批發參考價最新跌至2,420元，指標性較低的散裝批發參考價更只有2,140元，單日瀉近100元。截至上周五為止，茅台公司的股價本月累跌10.76%，並於滬股通錄得淨賣出102.16億元，等於期內滬股通資金淨流出規模的46.87%。

內媒本月初亦曾報道，茅台公司已在多地暫停「企業申購1,499元飛天」，被視為新董事長張德芹捍衞家鄉利益（張籍貫為貴州仁懷，正是茅台酒的產地）。事緣通過茅台公司審核的企業可用廣大民眾「很想要吧」的1,499元入貨，茅台公司以多個散貨渠道去增加收入，現在卻擔心有些企業會將過剩的茅台酒投入市場，打擊經銷商的收入，因此要縮窄這個途徑。

富瑞：或最快下月減供應量

然而，消息傳出後，飛天茅台批發價乃茅台公司的股價繼續向下。富瑞做市場調查後發表報告，指茅台酒的分銷商仍在按計劃落訂，不敢浪費分銷權，因此茅台的盈利乃至幫補國庫的能力尚未出問題下，未需急忙出手托市，就算發功最快也要等到下月公司管理層穩定下來，以及三中全會召開（或指觀望潛在刺激政策出台後的市場反應）。

茅台公司有效的托價手段在該行看來大致有二。首先是分銷茅台酒利潤豐厚，茅台公司在繳款和回贈等的條款上，對分銷商有很強議價能力，不像五糧液公司和瀘州老窖公司近年不斷鬆章「𠱁」分銷商，因此可以開始像同業般給分銷商提供回贈，或容許他們賖帳，改變目前落訂只收現金的慣例，如是者分銷商會更有力落訂。

不過，鑑於此舉可能覆水難收，所以富瑞估計茅台公司會傾向採用另一招——針對部分酒商像一般人那樣向茅台直營零售渠道入貨，收緊該渠道的供應量，間接收緊市場供應。

野村：茅台價是內房價指標

話雖如此，托市能否戰勝市場需求的改變卻是另一個問題。野村指，茅台酒的價格是商業活動的重要指標，尤其是房地產，2015至2021年樓價大漲期間，茅台酒累計賣貴了3.6倍，大跌的樓價會對經濟造成廣泛衝擊，導致消費降級和通縮風險，制止樓市再跌是回復消費和營商信心的必要條件。

馭風聯合創始人馮宏遠表示，難料茅台跌價會否蔓延至其他白酒，但中央救消費不見得會特別鼓勵白酒。對於有意見認為，國民在疫情期間的額外儲蓄尚待釋放為消費，他認為「百姓恐怕不覺得自己有過多儲蓄……電商平台都說開拓海外，市場現在幾乎都着眼於此，可見大家對於內地消費市場不太樂觀……也許三中全會會出台一些經濟刺激政策，不排除對消費股稍作刺激，但民眾擔心自己就業和薪酬前景，內需信心的復原着實需時。」