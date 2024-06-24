本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年06月24日 07:00
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    2024/06/24
    ●冠亞商業(00104)●末期業績
    ●英皇國際(00163)●末期業績
    ●英皇娛樂酒店(00296)●末期業績
    ●中國燃氣(00384)●末期業績
    ●有利集團(00406)●末期業績
    ●經濟日報集團(00423)●末期業績
    ●域能控股(00442)●末期業績
    ●怡邦行控股(00599)●末期業績
    ●國能國際資產(00918)●末期業績
    ●L'OCCITANE(00973)●末期業績
    ●滉達富控股(01348)●末期業績
    ●清晰醫療(01406)●末期業績
    ●安領國際(01410)●末期業績
    ●耀才證券金融(01428)●末期業績
    ●GC CONSTRUCTION(01489)●末期業績
    ●快餐帝國(01843)●末期業績
    ●應力控股(02663)●末期業績
    ●華新手袋國際(02683)●末期業績
    ●華邦科技(03638)●末期業績
    ●御佳控股(03789)●末期業績
    ●天時資源(08028)●末期業績
    ●高萌科技(08065)●末期業績
    ●毅高國際控股(08218)●末期業績
    ●中國新消費集團(08275)●末期業績
    ●萬成環球控股(08309)●末期業績
    ●禮建德集團(08455)●末期業績
    ●彌明生活百貨(08473)●末期業績
    ●創輝珠寶(新)(08537)●末期業績
    ●永續農業(08609)●末期業績
    2024/06/25
    ●震雄集團(00057)●末期業績
    ●寶光實業(00084)●末期業績
    ●中國旺旺(00151)●末期業績
    ●建生國際(00224)●末期業績
    ●安全貨倉(00237)●末期業績
    ●永發置業(00287)●末期業績
    ●文化傳信(00343)●末期業績
    ●包浩斯國際(00483)●末期業績
    ●大昌微綫集團(00567)●末期業績
    ●凌銳控股(00784)●末期業績
    ●世紀娛樂國際(00959)●末期業績
    ●嘉利國際(01050)●末期業績
    ●中港照相(01123)●末期業績
    ●威高國際(01173)●末期業績
    ●萬保剛集團(01213)●末期業績
    ●佳明集團控股(01271)●末期業績
    ●域高國際控股(01621)●末期業績
    ●卓珈控股(01827)●末期業績
    ●EPRINT集團(01884)●末期業績
    ●東京中央拍賣(01939)●末期業績
    ●嘉濤(香港)控股(02189)●末期業績
    ●數科集團(02350)●末期業績
    ●LFG投資控股(03938)●末期業績
    ●乙德投資控股(06182)●末期業績
    ●龍昇集團控股(06829)●末期業績
    ●羅馬元宇宙集團(08072)●末期業績
    ●昌利控股(08098)●末期業績
    ●醫匯集團(08161)●末期業績
    ●中國紅包(08316)●末期業績
    ●思博系統(08319)●末期業績
    ●環球印館(08448)●末期業績
    ●新威工程集團(08616)●末期業績
    ●北森控股(09669)●末期業績
    2024/06/26
    ●茂盛控股(00022)●末期業績
    ●其士國際(00025)●末期業績
    ●大昌集團(00088)●末期業績
    ●佳寧娜(00126)●末期業績
    ●慕詩國際(00130)●末期業績
    ●中國農產品交易(00149)●末期業績
    ●潤中國際控股(00202)●末期業績
    ●華信地產財務(00252)●末期業績
    ●國富創新(00290)●末期業績
    ●莊士中國(00298)●末期業績
    ●冠忠巴士(00306)●末期業績
    ●東方表行(00398)●末期業績
    ●信銘生命科技(00474)●末期業績
    ●中發展控股(00475)●末期業績
    ●藍河控股(00498)●末期業績
    ●安域亞洲(00645)●末期業績
    ●亞倫國際(00684)●末期業績
    ●亞洲聯合基建(00711)●末期業績
    ●雅天妮集團(00789)●末期業績
    ●位元堂(00897)●末期業績
    ●AEON信貸(00900)●1季業績
    ●綜合環保集團(00923)●末期業績
    ●華音國際控股(00989)●末期業績
    ●宏安集團(01222)●末期業績
    ●宏安地產(01243)●末期業績
    ●香港信貸(01273)●末期業績
    ●昊天國際建投(01341)●末期業績
    ●科利實業控股(01455)●末期業績
    ●結好金融(01469)●末期業績
    ●環聯連訊(01473)●末期業績
    ●亞積邦租貸(01496)●末期業績
    ●煜榮集團(01536)●末期業績
    ●德萊建業(01546)●末期業績
    ●津上機床中國(01651)●末期業績
    ●漢港控股(01663)●末期業績
    ●德林控股(01709)●末期業績
    ●晉景新能(01783)●末期業績
    ●偉工控股(01793)●末期業績
    ●標準發展集團(01867)●末期業績
    ●元力控股(01933)●末期業績
    ●RIMBACO(01953)●中期業績
    ●澳至尊(02031)●末期業績
    ●萬景控股(02193)●末期業績
    ●維珍妮(02199)●末期業績
    ●宏基資本(02288)●末期業績
    ●百樂皇宮(02536)●末期業績
    ●榮豐億控股(03683)●末期業績
    ●KFM金德(03816)●末期業績
    ●中國動向(03818)●末期業績
    ●電訊首科(03997)●末期業績
    ●波司登(03998)●末期業績
    ●電訊數碼控股(06033)●末期業績
    ●瑞爾集團(06639)●末期業績
    ●鄺文記(08023)●末期業績
    ●國聯通信(08060)●末期業績
    ●仍志集團控股(08079)●末期業績
    ●環康集團(08169)●中期業績
    ●時時服務(08181)●末期業績
    ●修身堂(08200)●末期業績
    ●萬民好物(08217)●末期業績
    ●金慧科技(08295)●末期業績
    ●大地教育(08417)●末期業績
    ●民富國際(08511)●末期業績
    ●東方支付集團(08613)●末期業績
    2024/06/27
    ●遠東發展(00035)●末期業績
    ●香港食品投資(00060)●末期業績
    ●結好控股(00064)●末期業績
    ●進智公共交通(00077)●末期業績
    ●凱聯國際酒店(00105)●末期業績
    ●興利集團(00114)●末期業績
    ●新興光學(00125)●末期業績
    ●HYPEBEAST(00150)●末期業績
    ●漢國置業(00160)●末期業績
    ●大凌集團(00211)●末期業績
    ●建業實業(00216)●末期業績
    ●迪臣發展(00262)●末期業績
    ●天德地產(00266)●末期業績
    ●新華通訊頻媒(00309)●末期業績
    ●金寶通(00320)●末期業績
    ●莊士機構國際(00367)●末期業績
    ●國華(00370)●末期業績
    ●保德國際發展(00372)●末期業績
    ●四洲集團(00374)●末期業績
    ●星光集團(00403)●末期業績
    ●中國智能科技(00464)●末期業績
    ●科軒動力控股(00476)●末期業績
    ●資本策略地產(00497)●末期業績
    ●鼎億集團投資(00508)●末期業績
    ●同得仕(集團)(00518)●末期業績
    ●利時集團控股(00526)●末期業績
    ●高山企業(00616)●末期業績
    ●中國衛生集團(00673)●末期業績
    ●信保環球控股(00723)●末期業績
    ●皇冠環球集團(00727)●末期業績
    ●中國國家文化產業(00745)●末期業績
    ●中國水務(00855)●末期業績
    ●中加國信(00899)●末期業績
    ●信佳國際(00912)●末期業績
    ●順騰國際控股(00932)●末期業績
    ●普匯中金國際(00997)●末期業績
    ●滬港聯合(01001)●末期業績
    ●金石資本集團(01160)●末期業績
    ●融太集團(01172)●末期業績
    ●永義國際(01218)●末期業績
    ●專業旅運(01235)●末期業績
    ●翠華控股(01314)●末期業績
    ●互太紡織(01382)●末期業績
    ●廣聯工程控股(01413)●末期業績
    ●生興控股(01472)●末期業績
    ●歐科雲鏈(01499)●末期業績
    ●IBI GROUP HLDGS(01547)●末期業績
    ●進昇集團控股(01581)●末期業績
    ●汛和集團(01591)●末期業績
    ●安保工程控股(01627)●末期業績
    ●順興集團控股(01637)●末期業績
    ●賓仕國際(01705)●末期業績
    ●歐化(01711)●末期業績
    ●毛記葵涌(01716)●末期業績
    ●港亞控股(01723)●末期業績
    ●俊裕地基(01757)●末期業績
    ●美臻集團(01825)●末期業績
    ●優越集團控股(01841)●末期業績
    ●莊臣控股(01955)●末期業績
    ●奧克斯國際(02080)●末期業績
    ●醫思健康(02138)●末期業績
    ●醫渡科技(02158)●末期業績
    ●羚邦集團(02230)●末期業績
    ●友和集團(02347)●末期業績
    ●潤利海事(02682)●末期業績
    ●三和建築集團(03822)●末期業績
    ●EPS創健科技(03860)●末期業績
    ●VICON HOLDINGS(03878)●末期業績
    ●融眾金融(03963)●末期業績
    ●世大控股(08003)●末期業績
    ●朗華國際集團(08026)●末期業績
    ●快意智能(08040)●末期業績
    ●麥迪森控股(08057)●末期業績
    ●北亞策略(08080)●末期業績
    ●奧傳思維控股(08091)●末期業績
    ●浩德控股(08149)●末期業績
    ●客思控股(08173)●末期業績
    ●壹照明(08222)●末期業績
    ●大唐潼金(08299)●末期業績
    ●今米房集團(08300)●末期業績
    ●國茂控股(08428)●末期業績
    ●太平洋酒吧(08432)●末期業績
    ●萬勵達(08482)●末期業績
    ●佰悅集團(08545)●末期業績
    ●亞洲速運(08620)●末期業績
    ●申港控股(08631)●末期業績
    ●華和控股(09938)●末期業績
    2024/06/28
    ●遠東酒店實業(00037)●末期業績
    ●大快活集團(00052)●末期業績
    ●泛海集團(00129)●末期業績
    ●國際商業結算(00147)●末期業績
    ●中國寶力科技(00164)●末期業績
    ●吉利汽車(00175)●1季業績
    ●德祥地產(00199)●末期業績
    ●資本界金控(00204)●末期業績
    ●樂聲電子(00213)●末期業績
    ●匯漢控股(00214)●末期業績
    ●易生活控股(00223)●末期業績
    ●香港通訊(00248)●末期業績
    ●億都(國際)(00259)●末期業績
    ●復興亞洲(新)(00274)●末期業績
    ●裕承科金(00279)●末期業績
    ●泛海酒店(00292)●末期業績
    ●裕田中國(00313)●末期業績
    ●愛高集團(00328)●末期業績
    ●元亨燃氣(00332)●末期業績
    ●能源國際投資(00353)●末期業績
    ●美亞娛樂(00391)●末期業績
    ●領航醫藥生物科技(00399)●末期業績
    ●謝瑞麟(00417)●末期業績
    ●先施錶行(00444)●末期業績
    ●中國華星(00485)●末期業績
    ●力勁科技(00558)●末期業績
    ●六福集團(00590)●末期業績
    ●北大資源(00618)●末期業績
    ●普達特科技(00650)●末期業績
    ●中國唐商(00674)●末期業績
    ●金源發展國際實業(00677)●末期業績
    ●和嘉控股(00704)●末期業績
    ●中國置業投資(00736)●末期業績
    ●筆克遠東(00752)●中期業績
    ●錦勝集團(控股)(00794)●末期業績
    ●木薯資源(00841)●末期業績
    ●精優藥業(00858)●末期業績
    ●興勝創建(00896)●末期業績
    ●高雅光學(00907)●末期業績
    ●現代健康科技(00919)●末期業績
    ●富士高實業(00927)●末期業績
    ●帝王國際投資(00928)●末期業績
    ●中國港能(00931)●末期業績
    ●民生國際(00938)●末期業績
    ●阿爾法企業(00948)●末期業績
    ●新耀萊(00970)●末期業績
    ●中國環保能源(00986)●末期業績
    ●偉俊集團控股(01013)●末期業績
    ●嘉藝控股(01025)●末期業績
    ●承輝國際(01094)●末期業績
    ●沿海家園(01124)●末期業績
    ●能源及能量環球(01142)●末期業績
    ●瑩嵐集團(01162)●末期業績
    ●信星集團(01170)●末期業績
    ●勝龍國際(01182)●末期業績
    ●志道國際(01220)●末期業績
    ●中國投融資(01226)●末期業績
    ●保集健康(01246)●末期業績
    ●皓天財經集團(01260)●末期業績
    ●高陞集團控股(01283)●末期業績
    ●綠色經濟(01315)●末期業績
    ●天任集團(01429)●末期業績
    ●富臨集團控股(01443)●末期業績
    ●揚科集團(01460)●末期業績
    ●京基金融國際(01468)●末期業績
    ●集一控股(01495)●末期業績
    ●知行集團控股(01539)●末期業績
    ●劍虹集團控股(01557)●末期業績
    ●均安控股(01559)●末期業績
    ●華夏文化科技(01566)●末期業績
    ●大森控股(01580)●末期業績
    ●協同通信(01613)●末期業績
    ●建成控股(01630)●末期業績
    ●民商創科(01632)●末期業績
    ●上諭集團(01633)●末期業績
    ●雄岸科技(01647)●末期業績
    ●MOS HOUSE(01653)●末期業績
    ●兆邦基生活(01660)●末期業績
    ●義合控股(01662)●末期業績
    ●迪米生活控股(01667)●末期業績
    ●宏基集團控股(01718)●末期業績
    ●HPC HOLDINGS(01742)●中期業績
    ●榮尊國際控股(01780)●末期業績
    ●完美醫療(01830)●末期業績
    ●卓航控股(01865)●末期業績
    ●恒益控股(01894)●末期業績
    ●美亨實業(01897)●末期業績
    ●銀濤控股(01943)●末期業績
    ●世紀集團國際(02113)●末期業績
    ●達豐設備(02153)●末期業績
    ●富石金融(02263)●末期業績
    ●香港潮商集團(02322)●末期業績
    ●新源萬恒控股(02326)●末期業績
    ●智中國際(06063)●末期業績
    ●本間高爾夫(06858)●末期業績
    ●衍生集團(06893)●末期業績
    ●東方匯財證券(08001)●末期業績
    ●捷利交易寶(08017)●末期業績
    ●宏海控股集團(08020)●末期業績
    ●帝國金融集團(08029)●末期業績
    ●中國來騎哦(08039)●末期業績
    ●中國海洋發展(08047)●末期業績
    ●比優集團(08053)●末期業績
    ●生活概念(08056)●末期業績
    ●俊盟國際(08062)●末期業績
    ●飛道旅遊科技(08069)●末期業績
    ●賞之味(08096)●末期業績
    ●HMVOD視頻(08103)●末期業績
    ●中國科技產業集團(08111)●末期業績
    ●仁德資源(08125)●末期業績
    ●大地國際集團(08130)●末期業績
    ●百能國際能源(08132)●末期業績
    ●金威醫療(08143)●末期業績
    ●金匯教育集團(08160)●末期業績
    ●亞太金融投資(08193)●末期業績
    ●傳承教育集團(08195)●末期業績
    ●榮暉控股(08213)●末期業績
    ●比高集團(08220)●末期業績
    ●英記茶莊集團(08241)●末期業績
    ●善裕集團控股(08245)●末期業績
    ●智城發展控股(08268)●末期業績
    ●富譽控股(08269)●末期業績
    ●駿東控股(08277)●末期業績
    ●海納星空科技(08297)●末期業績
    ●長城匯理(08315)●末期業績
    ●財華社集團(08317)●末期業績
    ●同景新能源(08326)●末期業績
    ●倍搏集團(08331)●末期業績
    ●艾碩控股(08341)●末期業績
    ●F8企業(08347)●末期業績
    ●中國新華電視(08356)●末期業績
    ●倩碧控股(08367)●末期業績
    ●君百延集團(08372)●末期業績
    ●懶豬科技(08379)●末期業績
    ●浩柏國際(08431)●末期業績
    ●怡康泰工程集團(08445)●末期業績
    ●民信國際控股(08456)●末期業績
    ●廣駿集團控股(08516)●末期業績
    ●常滿控股(08523)●末期業績
    ●寶發控股(08532)●末期業績
    ●亮晴控股(08603)●末期業績
    ●飲食天王(環球) (08619)●末期業績
    ●德益控股(09900)●末期業績
    ●智勤控股(09913)●末期業績
    ●吉利汽車-R(80175)●1季業績
    2024/06/30
    ●璋利國際(01693)●末期業績
    ●億達中國(03639)●末期業績
    ●新華聯合投資(08159)●末期業績