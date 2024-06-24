本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年06月24日 07:00
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2024/06/24
●冠亞商業(00104)●末期業績
●英皇國際(00163)●末期業績
●英皇娛樂酒店(00296)●末期業績
●中國燃氣(00384)●末期業績
●有利集團(00406)●末期業績
●經濟日報集團(00423)●末期業績
●域能控股(00442)●末期業績
●怡邦行控股(00599)●末期業績
●國能國際資產(00918)●末期業績
●L'OCCITANE(00973)●末期業績
●滉達富控股(01348)●末期業績
●清晰醫療(01406)●末期業績
●安領國際(01410)●末期業績
●耀才證券金融(01428)●末期業績
●GC CONSTRUCTION(01489)●末期業績
●快餐帝國(01843)●末期業績
●應力控股(02663)●末期業績
●華新手袋國際(02683)●末期業績
●華邦科技(03638)●末期業績
●御佳控股(03789)●末期業績
●天時資源(08028)●末期業績
●高萌科技(08065)●末期業績
●毅高國際控股(08218)●末期業績
●中國新消費集團(08275)●末期業績
●萬成環球控股(08309)●末期業績
●禮建德集團(08455)●末期業績
●彌明生活百貨(08473)●末期業績
●創輝珠寶(新)(08537)●末期業績
●永續農業(08609)●末期業績
2024/06/25
●震雄集團(00057)●末期業績
●寶光實業(00084)●末期業績
●中國旺旺(00151)●末期業績
●建生國際(00224)●末期業績
●安全貨倉(00237)●末期業績
●永發置業(00287)●末期業績
●文化傳信(00343)●末期業績
●包浩斯國際(00483)●末期業績
●大昌微綫集團(00567)●末期業績
●凌銳控股(00784)●末期業績
●世紀娛樂國際(00959)●末期業績
●嘉利國際(01050)●末期業績
●中港照相(01123)●末期業績
●威高國際(01173)●末期業績
●萬保剛集團(01213)●末期業績
●佳明集團控股(01271)●末期業績
●域高國際控股(01621)●末期業績
●卓珈控股(01827)●末期業績
●EPRINT集團(01884)●末期業績
●東京中央拍賣(01939)●末期業績
●嘉濤(香港)控股(02189)●末期業績
●數科集團(02350)●末期業績
●LFG投資控股(03938)●末期業績
●乙德投資控股(06182)●末期業績
●龍昇集團控股(06829)●末期業績
●羅馬元宇宙集團(08072)●末期業績
●昌利控股(08098)●末期業績
●醫匯集團(08161)●末期業績
●中國紅包(08316)●末期業績
●思博系統(08319)●末期業績
●環球印館(08448)●末期業績
●新威工程集團(08616)●末期業績
●北森控股(09669)●末期業績
2024/06/26
●茂盛控股(00022)●末期業績
●其士國際(00025)●末期業績
●大昌集團(00088)●末期業績
●佳寧娜(00126)●末期業績
●慕詩國際(00130)●末期業績
●中國農產品交易(00149)●末期業績
●潤中國際控股(00202)●末期業績
●華信地產財務(00252)●末期業績
●國富創新(00290)●末期業績
●莊士中國(00298)●末期業績
●冠忠巴士(00306)●末期業績
●東方表行(00398)●末期業績
●信銘生命科技(00474)●末期業績
●中發展控股(00475)●末期業績
●藍河控股(00498)●末期業績
●安域亞洲(00645)●末期業績
●亞倫國際(00684)●末期業績
●亞洲聯合基建(00711)●末期業績
●雅天妮集團(00789)●末期業績
●位元堂(00897)●末期業績
●AEON信貸(00900)●1季業績
●綜合環保集團(00923)●末期業績
●華音國際控股(00989)●末期業績
●宏安集團(01222)●末期業績
●宏安地產(01243)●末期業績
●香港信貸(01273)●末期業績
●昊天國際建投(01341)●末期業績
●科利實業控股(01455)●末期業績
●結好金融(01469)●末期業績
●環聯連訊(01473)●末期業績
●亞積邦租貸(01496)●末期業績
●煜榮集團(01536)●末期業績
●德萊建業(01546)●末期業績
●津上機床中國(01651)●末期業績
●漢港控股(01663)●末期業績
●德林控股(01709)●末期業績
●晉景新能(01783)●末期業績
●偉工控股(01793)●末期業績
●標準發展集團(01867)●末期業績
●元力控股(01933)●末期業績
●RIMBACO(01953)●中期業績
●澳至尊(02031)●末期業績
●萬景控股(02193)●末期業績
●維珍妮(02199)●末期業績
●宏基資本(02288)●末期業績
●百樂皇宮(02536)●末期業績
●榮豐億控股(03683)●末期業績
●KFM金德(03816)●末期業績
●中國動向(03818)●末期業績
●電訊首科(03997)●末期業績
●波司登(03998)●末期業績
●電訊數碼控股(06033)●末期業績
●瑞爾集團(06639)●末期業績
●鄺文記(08023)●末期業績
●國聯通信(08060)●末期業績
●仍志集團控股(08079)●末期業績
●環康集團(08169)●中期業績
●時時服務(08181)●末期業績
●修身堂(08200)●末期業績
●萬民好物(08217)●末期業績
●金慧科技(08295)●末期業績
●大地教育(08417)●末期業績
●民富國際(08511)●末期業績
●東方支付集團(08613)●末期業績
2024/06/27
●遠東發展(00035)●末期業績
●香港食品投資(00060)●末期業績
●結好控股(00064)●末期業績
●進智公共交通(00077)●末期業績
●凱聯國際酒店(00105)●末期業績
●興利集團(00114)●末期業績
●新興光學(00125)●末期業績
●HYPEBEAST(00150)●末期業績
●漢國置業(00160)●末期業績
●大凌集團(00211)●末期業績
●建業實業(00216)●末期業績
●迪臣發展(00262)●末期業績
●天德地產(00266)●末期業績
●新華通訊頻媒(00309)●末期業績
●金寶通(00320)●末期業績
●莊士機構國際(00367)●末期業績
●國華(00370)●末期業績
●保德國際發展(00372)●末期業績
●四洲集團(00374)●末期業績
●星光集團(00403)●末期業績
●中國智能科技(00464)●末期業績
●科軒動力控股(00476)●末期業績
●資本策略地產(00497)●末期業績
●鼎億集團投資(00508)●末期業績
●同得仕(集團)(00518)●末期業績
●利時集團控股(00526)●末期業績
●高山企業(00616)●末期業績
●中國衛生集團(00673)●末期業績
●信保環球控股(00723)●末期業績
●皇冠環球集團(00727)●末期業績
●中國國家文化產業(00745)●末期業績
●中國水務(00855)●末期業績
●中加國信(00899)●末期業績
●信佳國際(00912)●末期業績
●順騰國際控股(00932)●末期業績
●普匯中金國際(00997)●末期業績
●滬港聯合(01001)●末期業績
●金石資本集團(01160)●末期業績
●融太集團(01172)●末期業績
●永義國際(01218)●末期業績
●專業旅運(01235)●末期業績
●翠華控股(01314)●末期業績
●互太紡織(01382)●末期業績
●廣聯工程控股(01413)●末期業績
●生興控股(01472)●末期業績
●歐科雲鏈(01499)●末期業績
●IBI GROUP HLDGS(01547)●末期業績
●進昇集團控股(01581)●末期業績
●汛和集團(01591)●末期業績
●安保工程控股(01627)●末期業績
●順興集團控股(01637)●末期業績
●賓仕國際(01705)●末期業績
●歐化(01711)●末期業績
●毛記葵涌(01716)●末期業績
●港亞控股(01723)●末期業績
●俊裕地基(01757)●末期業績
●美臻集團(01825)●末期業績
●優越集團控股(01841)●末期業績
●莊臣控股(01955)●末期業績
●奧克斯國際(02080)●末期業績
●醫思健康(02138)●末期業績
●醫渡科技(02158)●末期業績
●羚邦集團(02230)●末期業績
●友和集團(02347)●末期業績
●潤利海事(02682)●末期業績
●三和建築集團(03822)●末期業績
●EPS創健科技(03860)●末期業績
●VICON HOLDINGS(03878)●末期業績
●融眾金融(03963)●末期業績
●世大控股(08003)●末期業績
●朗華國際集團(08026)●末期業績
●快意智能(08040)●末期業績
●麥迪森控股(08057)●末期業績
●北亞策略(08080)●末期業績
●奧傳思維控股(08091)●末期業績
●浩德控股(08149)●末期業績
●客思控股(08173)●末期業績
●壹照明(08222)●末期業績
●大唐潼金(08299)●末期業績
●今米房集團(08300)●末期業績
●國茂控股(08428)●末期業績
●太平洋酒吧(08432)●末期業績
●萬勵達(08482)●末期業績
●佰悅集團(08545)●末期業績
●亞洲速運(08620)●末期業績
●申港控股(08631)●末期業績
●華和控股(09938)●末期業績
2024/06/28
●遠東酒店實業(00037)●末期業績
●大快活集團(00052)●末期業績
●泛海集團(00129)●末期業績
●國際商業結算(00147)●末期業績
●中國寶力科技(00164)●末期業績
●吉利汽車(00175)●1季業績
●德祥地產(00199)●末期業績
●資本界金控(00204)●末期業績
●樂聲電子(00213)●末期業績
●匯漢控股(00214)●末期業績
●易生活控股(00223)●末期業績
●香港通訊(00248)●末期業績
●億都(國際)(00259)●末期業績
●復興亞洲(新)(00274)●末期業績
●裕承科金(00279)●末期業績
●泛海酒店(00292)●末期業績
●裕田中國(00313)●末期業績
●愛高集團(00328)●末期業績
●元亨燃氣(00332)●末期業績
●能源國際投資(00353)●末期業績
●美亞娛樂(00391)●末期業績
●領航醫藥生物科技(00399)●末期業績
●謝瑞麟(00417)●末期業績
●先施錶行(00444)●末期業績
●中國華星(00485)●末期業績
●力勁科技(00558)●末期業績
●六福集團(00590)●末期業績
●北大資源(00618)●末期業績
●普達特科技(00650)●末期業績
●中國唐商(00674)●末期業績
●金源發展國際實業(00677)●末期業績
●和嘉控股(00704)●末期業績
●中國置業投資(00736)●末期業績
●筆克遠東(00752)●中期業績
●錦勝集團(控股)(00794)●末期業績
●木薯資源(00841)●末期業績
●精優藥業(00858)●末期業績
●興勝創建(00896)●末期業績
●高雅光學(00907)●末期業績
●現代健康科技(00919)●末期業績
●富士高實業(00927)●末期業績
●帝王國際投資(00928)●末期業績
●中國港能(00931)●末期業績
●民生國際(00938)●末期業績
●阿爾法企業(00948)●末期業績
●新耀萊(00970)●末期業績
●中國環保能源(00986)●末期業績
●偉俊集團控股(01013)●末期業績
●嘉藝控股(01025)●末期業績
●承輝國際(01094)●末期業績
●沿海家園(01124)●末期業績
●能源及能量環球(01142)●末期業績
●瑩嵐集團(01162)●末期業績
●信星集團(01170)●末期業績
●勝龍國際(01182)●末期業績
●志道國際(01220)●末期業績
●中國投融資(01226)●末期業績
●保集健康(01246)●末期業績
●皓天財經集團(01260)●末期業績
●高陞集團控股(01283)●末期業績
●綠色經濟(01315)●末期業績
●天任集團(01429)●末期業績
●富臨集團控股(01443)●末期業績
●揚科集團(01460)●末期業績
●京基金融國際(01468)●末期業績
●集一控股(01495)●末期業績
●知行集團控股(01539)●末期業績
●劍虹集團控股(01557)●末期業績
●均安控股(01559)●末期業績
●華夏文化科技(01566)●末期業績
●大森控股(01580)●末期業績
●協同通信(01613)●末期業績
●建成控股(01630)●末期業績
●民商創科(01632)●末期業績
●上諭集團(01633)●末期業績
●雄岸科技(01647)●末期業績
●MOS HOUSE(01653)●末期業績
●兆邦基生活(01660)●末期業績
●義合控股(01662)●末期業績
●迪米生活控股(01667)●末期業績
●宏基集團控股(01718)●末期業績
●HPC HOLDINGS(01742)●中期業績
●榮尊國際控股(01780)●末期業績
●完美醫療(01830)●末期業績
●卓航控股(01865)●末期業績
●恒益控股(01894)●末期業績
●美亨實業(01897)●末期業績
●銀濤控股(01943)●末期業績
●世紀集團國際(02113)●末期業績
●達豐設備(02153)●末期業績
●富石金融(02263)●末期業績
●香港潮商集團(02322)●末期業績
●新源萬恒控股(02326)●末期業績
●智中國際(06063)●末期業績
●本間高爾夫(06858)●末期業績
●衍生集團(06893)●末期業績
●東方匯財證券(08001)●末期業績
●捷利交易寶(08017)●末期業績
●宏海控股集團(08020)●末期業績
●帝國金融集團(08029)●末期業績
●中國來騎哦(08039)●末期業績
●中國海洋發展(08047)●末期業績
●比優集團(08053)●末期業績
●生活概念(08056)●末期業績
●俊盟國際(08062)●末期業績
●飛道旅遊科技(08069)●末期業績
●賞之味(08096)●末期業績
●HMVOD視頻(08103)●末期業績
●中國科技產業集團(08111)●末期業績
●仁德資源(08125)●末期業績
●大地國際集團(08130)●末期業績
●百能國際能源(08132)●末期業績
●金威醫療(08143)●末期業績
●金匯教育集團(08160)●末期業績
●亞太金融投資(08193)●末期業績
●傳承教育集團(08195)●末期業績
●榮暉控股(08213)●末期業績
●比高集團(08220)●末期業績
●英記茶莊集團(08241)●末期業績
●善裕集團控股(08245)●末期業績
●智城發展控股(08268)●末期業績
●富譽控股(08269)●末期業績
●駿東控股(08277)●末期業績
●海納星空科技(08297)●末期業績
●長城匯理(08315)●末期業績
●財華社集團(08317)●末期業績
●同景新能源(08326)●末期業績
●倍搏集團(08331)●末期業績
●艾碩控股(08341)●末期業績
●F8企業(08347)●末期業績
●中國新華電視(08356)●末期業績
●倩碧控股(08367)●末期業績
●君百延集團(08372)●末期業績
●懶豬科技(08379)●末期業績
●浩柏國際(08431)●末期業績
●怡康泰工程集團(08445)●末期業績
●民信國際控股(08456)●末期業績
●廣駿集團控股(08516)●末期業績
●常滿控股(08523)●末期業績
●寶發控股(08532)●末期業績
●亮晴控股(08603)●末期業績
●飲食天王(環球) (08619)●末期業績
●德益控股(09900)●末期業績
●智勤控股(09913)●末期業績
●吉利汽車-R(80175)●1季業績
2024/06/30
●璋利國際(01693)●末期業績
●億達中國(03639)●末期業績
●新華聯合投資(08159)●末期業績