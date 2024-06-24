生成式AI應用日廣　花旗續看好美科技板塊

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT燃點全球AI熱潮，相關概念股不斷破頂。花旗環球財富投資亞太區高級投資策略師夏振傑表示，生成式人工智能（Generative AI）正由B2B（企業對企業）發展至B2C（企業對消費者）層面，相關技術應用範疇不斷擴大，預計在2024至2025年間，全球以AI驅動的智能手機及平板電腦的需求將增到8億部，美股偏好生成式AI及科技板塊。

帶動手機電腦升級周期

夏振傑稱，過去兩年間，觀察到消費層面的電子產品銷售出現疲弱，不過隨着更多AI的實際應用出現，例如蘋果公司（Apple Inc.）月初於年度開發者大會（WWDC）上發布，能夠在平板電腦上直接書寫數學公式再計算答案的新功能；AI已非虛無縹緲，而是能顛覆電子產品過去的使用方式，並為其賦予新價值。若以每部設備600美元計算，估計升級周期可以在兩年間推動約5,000億美元（約3.9萬億港元）的市場。

他坦言，美國大型科技股上半年的升勢，「某程度上是投資者不清楚市場方向，其股價不停向上繼而產生羊群效應」，從而忽略其他較小型的科企表現；亦有客戶反映，擔心Apple、英偉達（Nvidia）、微軟及Meta等「美股7雄」的市盈率過高，萌生獲利離場想法。他認為，美股早前升勢主要來自增長型股票，惟目前升有所放緩，相信價值型或周期式的新科技板塊能夠追趕落後。

料聯儲9月起累減3次息

值得一提的是，Apple較早前宣布，由於擔心歐盟《數碼市場法》造成監管的不確定性，決定今年不會在歐盟地區推出AI服務，但強調會致力與歐盟委員會合作，試圖找出解決方案。

夏氏指，雖然美國經濟數據仍然強勁，但通脹的主要驅動因素正在消退，新簽租約價格水平預示消費物價指數（CPI）中的住房指數將於下半年大幅回落，料今年底美國CPI將降至2.5%以下；預計聯儲局最快9月開始減息，年內減息幅度達3次、共0.75厘。他補充，美國大選或影響政策走向，但相信「無論那一位當選均存在減息壓力」。

參考歷史，在美國減息周期開始時，投資級債券回報基本正面，同時美債孳息率仍然倒掛，建議選擇5年期的中等年期債券。該行對減息前的美國投資級別債，包括國債、企業債持「增持」評級。

日股或調整 A股估值低

外媒引述花旗日股策略師阪上亮太提醒，暫時要等一段時才再有利好因素浮現，日股有調整風險。夏認為，有不少資金重新部署亞洲市場，亦見有中港資金流入日股，加上日企股本回報率（ROE）持續改善，市盈率卻仍維持15.3倍水平，相信企業盈利未完全反映在股價之上；日本央行預計未來3年通脹可維持2%左右，故看好受益通脹的金融類板塊。

內地股市方面，A股在春季亦有所上揚，惟踏入5月後回軟。他指，升勢主要由新「國九條」資本市場改革措施帶動，參考過往刺激經濟政策，相信當局的救市措施未來會陸續出台，但認為未必短時間內發生。目前A股估值過低，加上市場需時重新定價，因此對內地股市看法為「策略性輕微增持」。花旗同時對美國及歐洲持「增持」看法。