東亞證券：港交所次季業績料改善　股價看升逾17%

港交所在5月中旬創今年高位295.8元，至上周五回調約13%，跑輸同期恒生指數約5個百分點。年初至今，累跌約4%。不過，東亞證券認為。港交所在股價回調後，現時風險回報比變得更為吸引。

該行指，隨着港股投資氣氛在第2季明顯改善，加上港股通的ADT在5月按月急增46%，帶動港股ADT持續回升，達1,398億元，按年增加38%，是自2023年1月以來單月最高ADT。 截至上周四(20日)，6月的ADT為1,151億元，連續4個月錄得千億元以上。

該行提到，第二季內ADT暫錄得1,237億元，較首季升24%。由於今年首兩個月ADT較為疲弱，年初至6月20日的ADT為1,109億元，較去年同期仍低約6%。雖然ADT自第2季明顯好轉，但市場尚未反映對港交所盈利潛在貢獻。港交所目前的2024年的每股盈利共識預測為9.7元，較3月底時輕微下跌0.3%。

不過，該行提醒，股票ADT和期貨及期權的成交量在下半年能否持續上升，須取決於市況能否進一步回暖、會否有大型的新股上市，以及會否有更多刺激港股交投的政策，例如港股通擴容和免徵股息稅。宏觀層面而言，相信港股交投已具備進一步回穩的條件，包括中國內地於上半年推出的刺激經濟政策效用將會進一步體現和美國下半年減息機會增加，均有利風險資產表現，能直接推升港股的交投量。