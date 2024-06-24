可可豆失收　次季產量看跌一成　朱古力勢加價

可可豆失收，為本已漲價的朱古力再添加價壓力。受到惡劣天氣、豆類疾病等影響，全球第二大可可豆生產國加納或需要延遲一季交付最多35萬噸可可豆，較原來預期延交25萬噸嚴重，而前者相當於該國今年預測收成的七成。國際可可組織預計，第二季度全球可可豆產量將下降10.9%，意味全球的朱古力工廠要將倉底庫存搬出來去滿足需求。

非洲加納和科特迪瓦這兩個國家可可豆產量佔全球60%，然而兩國連續3年收成不佳，導致今年可可豆成本飆升，世界各地朱古力廠商亦要加價應對。

非法採金 破壞農田

事實上，除了惡劣天氣，當地人非法金礦開採，亦經常導致可可農田被取代。加上年年失收，價格飆升，農民寧願冒險將作物走私至鄰近國家出售，也不願賣給本國政府，因走私價較政府徵收價高。這令官方渠道出口的可可豆更形緊絀。

加納通常會提前一年出售來年80%的可可豆作物，總量通常為75萬至85萬噸。然而其收成每況愈下，上一年度收成便跌至67萬噸。今年情況或更黯淡，可能只得50萬噸咗右。消息人士透露，加納先前在截至9月底止的2023/24年度已銷售了78.5萬噸可可豆，但由於上述多種原因，最終或只能交付約43.5萬噸，欠交達四成五。至於來年能否補回這缺口，業內人士和交易商都不看好農產量會有明顯反彈。

上游的農產收成減少，下游的加工製造廠難免受到打擊。可可豆的大宗商品價格，由以往一直徘徊在每噸2,500美元左右，一直漲至今年4月的歷史新高每噸12,000美元以上。近期雖然升幅有所收斂，但仍超過每噸8,000美元。

大企保障合約快到期

分析員指出，大型糖果企業如Hershey、擁有M&M's品牌的Mars、Kinder出奇蛋和金莎的生產商費列羅（Ferrero）以及吉伯利朱古力的母企Mondelez，因大規模採購和長期的主要原料合約，或可保障他們暫時免受可可豆漲價之苦。然而隨着保障他們的合約逐漸到期，明年這些公司都要「硬食」漲價的可可豆。

Clarkston Consulting消費品主管Steve Rosenstock坦言，是次成本上升帶來的衝擊重大，絕對會影響這些公司管理業務的方式。有朱古力廠人士表示，原料價升，公司惟有研發新產品，主旨是減少使用可可豆的同時，亦能賣出一個好價錢，這將考驗各廠商的創意。