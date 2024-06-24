李偉傑：港股靜待突破　聯想集團候低再吸

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地陸家嘴論壇未有太大驚喜，加上人民幣匯價弱勢，拖累港股上周受壓，相信在政策憧憬落空下，本周初期大市調整壓力持續。他又指，本周應繼續留意美元走勢，若持續強勢，或會拖累非美貨幣包括人民幣，進一步累及中港股市氣氛。不過，本周期指結算日兼半年結，有粉飾櫥窗效應加持，加上市場憧憬七一內地「送大禮」，以及下月三中全會，港股中後期走勢有望改善。走勢上，恒指短期在17,600點至17,800點支持力不俗，上方阻力則在18,500點，待內地有更多政策消息落實，大市才有望進一步突破。