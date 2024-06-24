李偉傑：港股靜待突破 聯想集團候低再吸
2024年06月24日 11:30
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（中新社圖片）
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地陸家嘴論壇未有太大驚喜，加上人民幣匯價弱勢，拖累港股上周受壓，相信在政策憧憬落空下，本周初期大市調整壓力持續。他又指，本周應繼續留意美元走勢，若持續強勢，或會拖累非美貨幣包括人民幣，進一步累及中港股市氣氛。不過，本周期指結算日兼半年結，有粉飾櫥窗效應加持，加上市場憧憬七一內地「送大禮」，以及下月三中全會，港股中後期走勢有望改善。走勢上，恒指短期在17,600點至17,800點支持力不俗，上方阻力則在18,500點，待內地有更多政策消息落實，大市才有望進一步突破。
美股半導體板塊上周五(21日)見回吐，英偉達(Nvidia)再挫逾3%。李認為英偉達累升已多，高位回吐亦屬正常，相信AI概念炒作未完。至於熱炒AI個人電腦(PC)換機潮、上周股價累升11%的聯想集團(00992)，短期亦有機會繼續調整，或會下試11.3元甚至10.5元，屆時可考慮趁低吸納。
友邦保險(01299)披露斥逾6,400萬元回購，但股價周一(24日)繼續受壓。李偉傑認為，友邦自5月中展開跌浪，雖然在回購消息支持下，其股價有望喘穩，但須突破並企穩在10天線約53.2元樓上，方可確認扭轉反覆下跌弱勢，不妨待股價低位喘定再作考慮。