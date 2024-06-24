報告：香港可持續債務巿場去年增長2.36倍

氣候債券倡議組織（CBI）最新報告顯示，香港的可持續債券市場經歷了有史以來最大的增長，領先於亞洲地區。2023年，來自香港的綠色、社會責任和可持續發展和可持續發展掛鉤債券（SLB）（統稱為GSS+）債務總額達到182億美元，按年增長236%。

其中大部分可持續債務為綠色主題，發行量為156億美元，而社會主題則累計發行了26億美元。2023年，香港發行人的社會與可持續發展（S&S）發行量連續第三年增長至25.6億美元，2022年的S&S發行量為19.8億美元。

去年，香港發行的符合氣候債券數據庫標准的綠色債券數量首次躋身全球前十，比去年同期增長173.3%。這主要得益於香港政府發行量創紀錄的14億美元單年增長。來自香港政府的發行佔其綠色債券發行量（144億美元）的92%，其餘來自金融企業。香港政府是2023年第四大政府綠色債券來源地，僅次於英國、德國和意大利，也是累計第五大政府綠色債券發行人。

截至2023年底，全球綠色債券發行量達到2.8萬億美元，到2024年年中將超過3萬億美元。

上述報告得到了香港金融管理局和香港綠色金融協會的支持，以及渣打銀行的贊助。