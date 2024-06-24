字節跳動傳夥博通研發AI晶片

外媒引述知情人士指，字節跳動(ByteDance)正與美國半導體設計公司博通(Broadcom)合作研發先進的人工智能(AI)處理器，此舉將有助於TikTok母公司在中美緊張局勢下，確保高階晶片供應。

知情人士透露，雙方合作的5納米ASIC(特殊應用IC)，符合美國的出口限制，料將外判予台積電代工。據報，字節跳動與現有業務夥伴博通的合作，將有助於削減採購成本，並確保高階晶片的穩定供應。惟知情人士也指，雖然設計工作正順利進行，但台積電預計不會於今年開始製造這款新晶片。

報道指，華府2022年對尖端半導體實施出口管制以來，中美企業之間未公開宣布過涉及5納米，或更先進技術的晶片研發合作。就如全球各大科企，字節跳動正大力推行生成式AI，不過該公司以及其他中企都必須面對比海外同業更有限的AI晶片供應。

知情人士透露，為支持公司發展AI，字節跳動已經囤積不少英偉達晶片，包括美國制裁開始前可買到的A100及H100晶片，以及英偉達為中國市場生產、但後來受到限制的A800及H800晶片，並表示字節跳動去年撥款20億美元採購英偉達晶片。