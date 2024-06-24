施羅德投資：今年環球經濟料增2.8%　美CPI預測調高至3.1%

施羅德投資預期，環球經濟在2024年增長2.8%，高於該行早前預測的2.6%。另外，大部分主要經濟體在未來18個月內有望實現超出預期的增長。2024年，美國仍是環球經濟增長的主要動力，過去實際工資增長有望支撐全年的消費支出增長。

儘管今年初美國經濟表現疲軟，但該行預期2024年仍將錄得2.7%的增長。家庭消費維持強勁，第一季表現穩定，有望為第二季度的強勁增長奠定基礎，同時亦足以彌補政府支出疲弱所帶來的影響，並對2024年消費物價指數(CPI)的預測由2.7%，上調至3.1%。

參考過往經濟衰退和目前通脹下降，該行預計，歐洲央行及英倫銀行將在夏季開始減息，以支持2025年高於金融市場預期的經濟增長。

惟環球經濟增長步伐不一，將使美國聯儲局成為最後一個減息的主要央行。因此，儘管經常帳及財政赤字擴大，最終將對美元構成壓力，但短期內美元似乎將在更長時間保持強勢。整體而言，環球經濟穩健增長、沒有迹象顯示美國經濟即將陷入衰退，以及通脹緩和趨勢持續，為該行的基準預測奠定基礎，同時亦反映金融市場將維持良好表現。