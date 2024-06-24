【業績一覽】有利集團、應力控股及華邦科技等
2024年06月24日 18:53
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有利集團(00406)公布截至二零二四年三月三十一日止年度業績，期內公司權益持有人錄溢利6,709.3萬港元，按年增35.17%。建議派付末期股息每股2.50港仙。
應力控股(02663)公布截至二零二四年三月三十一日止年度業績，年內錄溢利4,637.8萬港元，按年增24.84%。擬派末期息4港仙及特別股息4港仙。
怡邦行控股(00599)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司所有者應佔年度溢利854.3萬元，按年跌39.29%。不派末期息。
國能國際資產(00918)公布，截至二零二四年三月三十一日止年度業績，公司擁有人應佔年度虧損5,836.4萬港元，虧損按年增1.36倍。不派息。
域能控股(00442)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為1,772.4萬港元，虧損按年收窄。不派末期息。
GC CONSTRUCTION(01489)公布截至2024年3月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔溢利為1906.9萬港元，按年少賺61.34%。不派末期股息。
華邦科技(03638)公布截至二零二四年三月三十一日止年度業績，期內公司擁有人應佔利潤為1,475.9萬港元，而去年同期錄虧損1.27億元。不派末期息。