馬來西亞新鮮「貓山王」准殺入內地　果農鬥平成出路？

馬來西亞新鮮榴槤就要來了，中國市場的榴槤將更加「捲」？內媒報道，中國與馬來西亞共同見證多項雙邊合作文件的簽署，其中包括《中華人民共和國海關總署與馬來西亞農業及糧食安全部關於馬來西亞鮮食榴槤輸華植物檢疫要求議定書》，意味馬來西亞鮮食榴槤將獲准進入中國市場。

其實，中國消費者對馬來西亞「貓山王」等榴槤品種並不陌生，但以往只能通過整顆冷凍或製品的形式進口，如今中國消費者將能品嘗到常溫保存下的新鮮榴槤。

近年來，越南、菲律賓和馬來西亞鮮食榴槤先後獲准登陸中國市場。上海國際問題研究院東南亞研究中心主任周士新表示，在市場導向下，榴槤等來自東南亞的熱帶農食產品，獲准進入中國市場並熱賣，反映雙方已經形成較為成熟的供應鏈和產業鏈，同時也是雙邊合作走向成熟的表現。

馬來西亞新鮮榴槤的保質期並不長，所以當地加工廠在獲取後採用低溫氮冷凍技術來保持榴槤的新鮮度，保質期最長可以延伸至18個月。不過在榴槤豐收季，馬來西亞當地液態氮供不應求，造成部分榴槤冷凍「排不上隊」，令果農損失，加之中國需求旺盛，在保質期內完成銷售並不是難事，所以馬來西亞近年來一直推動鮮食榴槤在中國市場的准入。

馬來語中，有不少關於榴槤的諺語，如「掉下來的榴槤」(durian runtuh)，除字面意思外，還有意外之財之意。中國對於榴槤強勁的需求，這些年迅速地改善榴槤果農的生計。

榴槤近年來已經成為中國消費者的新寵。目前，中國已是世界上最大的榴槤進口國和消費國。中國除海南島出產小量榴槤外，幾乎全部依靠進口來滿足消費需求。除馬來西亞榴槤外，此前泰國、越南和菲律賓先後獲准進入中國。

隨中國對新鮮榴槤的需求持續增長，愈來愈多東南亞國家瞄準這一利潤豐厚的市場。2023年越南榴槤種植面積估計達11萬公頃，較對上一年增長24%。在泰國，過去10年來榴槤種植園面積翻一番。泰國是全球主要的榴槤生產和出口國之一，每年都有大量榴槤出口到中國。此外，在2022年7月，中國允許越南鮮食榴槤進口，泰國榴槤在中國市場上一家獨大的地位開始發生變化。

如今越南榴槤進入中國市場，讓泰國榴槤業者感受到不少壓力。從品質上看，越南榴槤不輸泰國榴槤，而且中國和越南山水相連，兩國有多個口岸相連，從越南進口榴槤在運輸時間上要比泰國縮短一半。因此，進口越南榴槤不僅運輸成本低，也意味中國消費者可以吃到更加新鮮的水果。

5月，隨泰國和越南榴槤集中到貨，壓低國內市場上榴槤的價格。隨馬來西亞榴槤在7月進入大產季，中國市場上的榴槤供應將更加充分，曾經如奢侈品般存在的榴槤將不復存在，其價格也將愈來愈親民。