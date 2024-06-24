美股道指升302點　英偉達挫近3%

美股3大指數周一早段向好，道指升302點，報39,453點；標指升20點，報5,484點；納指升8點，報17,698點。分析普遍認為，美股下半年升勢將無以為繼，甚至有短期調整的風險，不建議在當前水平高追；相反，在美國以外的市場可能會有更好的投資機會。

美國最大的養老基金之一、教師退休基金會(TIAA)旗下資產管理機構諾偉(Nuveen)首席投資官Saira Malik認為，今年全球各地的選舉及政局變化都值得關注，這些選舉結果在未來數年可能帶來經濟、貿易、監管、治理和社會變化方面的影響。出於目前經濟環境與股票估值的考慮，她表示有意減少對美國股市的「超配」倉位，並轉向其他非美國資產，包括日本及印度。

她解釋指，日本受益於貨幣政策正常化的回歸，日本央行結束了孳息率曲線控制計劃，成功控制通脹，盈利顯著改善。儘管日圓兌美元和歐元大幅貶值，但這提振了日本的出口和旅遊收入。印度擁有世界上最多的人口和龐大的勞動力，應該準備好從中國在全球供應鏈中的進一步弱化中受益。

另外，加拿大皇家銀行(RBC)財富管理表示，目前美股由一小部分股票主導了升勢，主要是人工智能(AI)相關的樂觀預期與炒作。而反映整體大市表現的標指，與撇除「美股七雄」後的標指預測市盈率估值差異，已經比歷史平均水平高出了1.8個標準差，意味着估值有點超前。

該行認為，接下來數周或數月內，美股的升勢將會有所放緩，甚至出現回調。隨着年底美國總統大選臨近，市場可能會有波動，建議維持美股「中性」的倉位。

企業消息方面，行業分析師似乎不覺得AI概念股估值過高。投行富瑞將英偉達(Nvidia)的目標價135美元上調至150美元，評級為「買入」。該行認為英偉達依然是AI領域的王者，並上調對其未來兩年的收入及盈利預測。英偉達股價早段曾跌2.84%。