葵涌新葵芳花園兩房售479萬　呎價失守1.2萬

二手業主擴大議幅吸客，葵涌新葵芳花園兩房單位，去年12月放盤，累減101萬元售出，成交價479萬元屬屋苑近期低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園9座中層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以486萬元易手，呎價約10,041元。

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新界區

●美聯陳偉健指，葵涌新葵芳花園C座低層4室，實用面積約400方呎，兩房間隔，去年12月叫價約580萬元，二手交投淡靜，原業主態度軟化，議價空間擴闊，終以479萬元沽出，累積減價101萬元，屬屋苑近期新低，呎價約11,975元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣中心2座高層C室，實用面積約354方呎，原業主收租約10年，租客遷出後轉賣，叫價360萬元，放盤約一星期，以332萬元沽出，呎價約9,379元。

●中原張志豪表示，荃灣愉景新城3座低層B室，實用面積約495方呎，享山景，有裝修，上月叫價640萬元，降價至600萬元，新近經議價後，再劈32萬元，最終以568萬元沽出，創屋苑今年新低價，呎價約11,475元，買家為上車客，睇樓一個多月入市。

●利嘉閣譚健偉稱，荃灣環宇海灣8座高層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望海景，新買家為換樓客，單位原先叫價695萬元，議價後以660萬元成交，呎價約13,253元，原業主以約592.8萬元買入，帳面獲利逾67萬元。

●中原龐耀昌指，大圍及沙田6月錄約56宗二手買賣，大圍金獅花園1期A座中層5室，實用面積約270方呎，兩房間隔，叫價約360萬元，議價後以320萬元獲承接，呎價約11,852元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田榕翠園中層A室，實用面積約1,124方呎，套三房連工人房間隔，望園景，放盤1個月，叫價1,138萬元，累減38萬元，減幅約3.3%，以1,100萬元成交，呎價約9,786元，原業主持貨近1年，帳面獲利212萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山6月暫錄約73宗二手買賣，天宇海7B座中層B室，實用面積約763方呎，套三房間隔，議價後以882萬元易手，呎價約11,560元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦禧苑A座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤僅兩日，已補價自由市場叫價400萬元，減價20萬元，獲買家以380萬元承接，呎價約9,476元。

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