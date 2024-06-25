積金評級：上半年MPF人均賺1.3萬元

積金評級表示，強積金有望在2024年第二季度和上半年同時錄得正回報。6月份截至20日，投資回報約1.59%，預計第二季至今累計回報約3.46%，是強積金連續第三個季度錄得正回報；而預計今年迄今累計收益約6.02%，若月底能達此目標，這將是強積金自2019年以來最佳的上半年表現，也是自強積金成立以來第五高的上半年回報。

以港元計算，估算強積金6月份以來投資收益約123億港元，即人均獲利約2,600港元，第二季度迄今的累計投資收益約341億港元，或每位成員平均收益約7,200港元，年初迄今累計投資收益約626億港元，或每位成員平均收益約13,200港元。

積金評級預計，美國股票基金將在2024年上半年位列強積金表現榜榜首，並將錄得自強積金推出以來第四高的首6個月回報。在計入強積金供款後，估算截至6月底強積金總資產約為1.23萬億港元，按月上升約163億港元，較第一季增加約469億港元，今年至今增加約893億港元。若月底能達此目標，這將是強積金總資產的歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約為258,700港元，比5月底增加約3,400港元，第二季度增加約9,900港元，今年迄今增加約18,800港元。