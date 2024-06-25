160並非終點？交易員憂日圓兌美元跌見170

外媒報道，日圓面臨下滑至1986年以來最低水平的風險，即使政府入市干預以支持匯價，交易員仍看淡。三井住友DS資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)和瑞穗銀行(Mizuho Bank)表示，日圓兌每美元可能會跌至170日圓水平，即比目前水平再跌約10日圓。日圓兌每美元最新報159.37，每百日圓兌4.897港元。

投資者目前看不到有甚麼催化劑，包括日本可能購買日圓，此舉將足以扭轉日圓今年下跌近12%的勢頭。5月初以來的市場走勢就證明這一點。日本財務省數據顯示，在4月26日至5月29日期間，共動用近9.8萬億日圓，即約622億美元入市干預，以支撐日圓匯價，不過日圓都是幾乎又回到起點。

從事日圓交易已有25年的ATFX Global Markets的Nick Twidale表示，日圓有可能相對較快地跌至170，短期干預是行不通。

三井住友DS資產管理首席投資組合經理Shinji Kunibe表示，如果官員進行干預，日圓可能會回升至150以上，但長期來看，將繼續貶值，向170方向推進。