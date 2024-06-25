李澤銘：港股繼續區間上落 晶片股可追落後
2024年06月25日 11:13
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紅蟻資本投資總監李澤銘表示，投資者關注本周美國公布的PCE通脹數據，以揣測聯儲局減息步伐。市場憧憬下月內地三中全會，對經濟政策有明確定調，大市觀望氣氛濃厚。另一方面，內地上月經濟數據參差，A股在半年結前亦疲弱，預期港股短期難有突破，恒指維持在17,800至18,600點窄幅上落。板塊方面，高息的中特估概念股仍會受投資者追捧，但與實體經濟相關的股份，如零售消費股、內需旅遊股及科網股則有調整壓力。
北水連續26日淨流入終「斷纜」，上日淨流出逾21億元。其中騰訊(00700)、美團(03690)及中芯國際(00981)成拋售對象。李認為，上述3隻股份近日亦由高位回落，但調整幅度不算多，不妨待股價喘穩再吸納，尤其是晶片股，相信仍有追落後空間。
蘋果公司發布新的AI功能後，市場憧憬將帶動換機潮，並刺激相關概念股表現，但舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)及高偉電子(01415)等，經過一輪炒作後，股價已由高位回落。李澤銘認為，美國AI概念股現調整，港股市場的蘋果概念股跟隨向下，料短期仍有一定調整壓力。不過，AI概念仍然可取，瑞聲、高偉電子以及聯想集團(00992)，股價回調時可視為加注機會。