李澤銘：港股繼續區間上落　晶片股可追落後

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，投資者關注本周美國公布的PCE通脹數據，以揣測聯儲局減息步伐。市場憧憬下月內地三中全會，對經濟政策有明確定調，大市觀望氣氛濃厚。另一方面，內地上月經濟數據參差，A股在半年結前亦疲弱，預期港股短期難有突破，恒指維持在17,800至18,600點窄幅上落。板塊方面，高息的中特估概念股仍會受投資者追捧，但與實體經濟相關的股份，如零售消費股、內需旅遊股及科網股則有調整壓力。