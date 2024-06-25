深圳二手房周交易量再創3年新高　分析：新政具提振作用

內媒報道，517樓市新政出台逾一個月，深圳樓市逐步進入政策效果兌現期。深圳市房地產中介協會周一(24日)公布的數據顯示，上周二手房錄得1,362套，按周增長4%，再次創下近3年來新高。

另據深圳中原研究中心數據顯示，上周深圳全市二手住宅共成交1,205套，按周上升39%。截至23日(周日)，本月深圳全市一手住宅成交1,969套，二手住宅成交3,109套。

中指研究院數據顯示，5月18日至6月17日，深圳新房和二手房合計成交6,422套或63.53萬方米。其中，新房住宅成交2,286套或23.21萬方米，比新政前一個月漲3.96%；二手住宅共成交4,136套或40.32萬方米，比新政前一個月漲2.86%。

報道引述中指研究院華南分院高級分析師孫紅梅指，新政對近期樓市有一定提振作用，樓盤來訪量、看房量上升，市場活躍度顯著增強，近期深圳樓市周度成交表現出持續上漲趨勢。5月量價較上月有一定的跌幅，主要還是政策到來已經是月底，後期對市場的影響還未充分發揮，加之二手房過戶流程較長，成交數據滯後，政策效力將在6月逐步兌現。