花旗跨區辧暑期實習生迎新日　亞太區逾450人參與

辛葆璉（台前右一）主持會談，請來江碧彤（台前左一）及Vishal Kapoor（台前中間）與實習生交流。

花旗集團2024年暑期實習生計劃已正式展開，今年亞太區域共有超過450名暑期實習生加入花旗。花旗集團日前為多個地區的實習生舉辦跨區迎新日，由花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（Marc Luet）在日本打頭陣為他們打氣。

此外，花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（Aveline San）於同日下午親身主持會談，請來花旗集團日本、北亞及澳洲地區財富主管江碧彤及花旗集團香港區財資及貿易金融部主管Vishal Kapoor，與實習生交流。

Marc為迎新日展開序幕，分享自己多年前亦曾是花旗的暑期實習生，當年從寶貴的實習經驗中獲益良多，希望今屆的實習生也能主動把握機會，向集團內很多出色的人才學習，全情投入享受實習過程。Aveline特意訪問Vicky和Vishal，讓一眾實習生可以向兩位取經交流。

香港本地實習生將會在不同的部門實習10星期，包括零售銀行、商業銀行、投資銀行、私人銀行、金融市場等。他們過半數來自本地大學，其他亦有來自韓國、新加坡、歐美等地的大學生，計劃中過半數實習生為女性。除了實習工作外，花旗亦為實習生安排一對一師友計劃，讓他們全面認識銀行工作。