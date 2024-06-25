羅兵咸：全球「大辭職潮」進入第3年　受生成式AI推動

外媒報道，會計師行羅兵咸永道(PwC)對全球勞動力進行的一項調查發現，隨着員工運用生成式人工智能(GenAI)科技提升工作技能，預計在未來一年內員工轉工比例高於過去兩年，顯示「大辭職潮」(Great Resignation)將邁入第三年。

調查統計全球56,000多名員工，約有28%表示他們「非常或極有可能」離開目前所在的公司，比例高於2023年的26%，以及2022年的19%。

此外，調查指，在工作量增加及職場的不確定性加劇下，員工正使用生成式AI等新興科技，並優先考慮發展自身技能。約45%的員工表示，在過去一年內感受到工作量增加及職場變化加快，其中62%的人表示，在過去一年中感受到的變化比之前一年更多。

在每天使用生成式AI的員工中，高達82%的人期望生成式AI在未來一年內提高工作效率。近一半受訪者預估生成式AI會為他們帶來更高工資，近三分二人希望這些新興工具能夠提高工作質素，反映員工有信心可以透過生成式AI提升職業生涯。

羅兵咸英國全球市場、稅務及法律服務主管Carol Stubbings指，僱主必須投資於員工及科技平台，以減輕員工工作壓力及留住人才，「調查結果顯示，員工對工作的滿意度已經不夠。」