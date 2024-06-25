瑞士寶盛：特朗普勢重掌白宮　對科技行業影響最大

今年底的美國大選是全球焦點之一，瑞士寶盛亞太區研究部主管Mark Matthews指出，特朗普在投注網站賠率及民調結果方面都展現出很大的優勢，相信他能夠再次入主白宮。考慮到特朗普曾經說過會取消現屆政府此前修改的企業拼購指南，這意味着新政之下大型科企併購可能更加容易。

Matthews表示，大選最終結果可能不止是特朗普重掌白宮，甚至共和黨可能會掌控參眾兩院。他提到美國的通脹問題，指許多美國人都飽受通脹之苦，包括快餐店大幅加價。「對他們而言通脹是非常糟糕的事情。」因此選情不利於執政的民主黨。

他又提到，從陰謀論的角度來看，如果現屆總統拜登在選舉辯論期間表現太差，民主黨甚至可能會換人出選。

值得留意的是，選舉結果對於股市表現的具體影響，最終還要視乎是否兌現選舉承諾，以及經濟環境等因素。比如拜登一開始就表明要取消對石油行業的補貼，大力推動新能源，但他首年任期中表現最好的卻是石油及燃氣股。

特朗普當初也說了許多不利科技股的言論，包括要強迫亞馬遜分拆、要求蘋果公司(Apple Inc.)在美國製造產品等，但結果卻是在他任期的第一年，表現最好的居然是科技股。