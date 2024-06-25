香港迪士尼全年收入翻倍　虧損縮至3.56億　入場人次增87%

香港迪士尼公布2023財政年度業績，儘管期內近半日子仍受疫情下的旅遊限制，但收入仍錄得1.56倍增幅，達到57億港元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增至9.24億港元，改善207%。淨虧損3.56億港元，按年收窄83%，但為連續9年錄得虧損。

所有主要市場入場人次均反彈，年內總入場人次增長87%至640萬，人均消費按年增長54%。當中，本地入場人次錄得新高；非本地表現更跑贏香港，內地市場增長遠超2018財政年度水平，其他市場則主要受益於東南亞市場帶動。截至2023財政年度末，香港迪士尼的累計總入場人次突破9,800萬。

香港迪士尼表示，自2023年夏季開始、於「魔雪奇緣世界」開幕之前已錄得盈利，自香港恢復入境旅遊後，公司業務和人境旅遊策略取得回報。「魔雪奇緣世界」加速了在2024年的強勁勢頭。2024年首季季度收入、EBITDA及淨利潤均創下歷史新高。

酒店業務方面，2023財政年度的酒店使用率為77%，整體入住率則上升23個百分點至47%。酒店房間的需求持續強勁，在2024年曆年首季度假區三間酒店的使用率均超過九成，對比2018年同期大幅改善。