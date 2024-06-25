恒地黃浩明：撤辣後購買力需時累積　樓市未來表現料改善

他續稱，集團投地採貨如輪轉取態，賣出單位後也需要作出填補，會研究下月截標的沙田小瀝源住宅地，集團於北區及洪水橋也有換地申請，仍有待政府處理。

商場方面，恒地集團租務(二)部總經理江寶欣指出，旗下核心商場目前出租率逾97%，上半年續租租金有輕微增幅。

面對北上消費趨勢，她指出，港人北上已漸成常態，市民北上追求休閒娛樂，但在香港仍有本地消費需求，旗下商場貼近民生社區，生意仍有穩定表現，特別是家品類商戶，商場會繼續優化商戶組合。

適逢奧運會將至，她指出，集團將舉辦一系列「Breaking New Ground」活動，包括聯同香港運動員為中學生舉行暑期體育課程，而旗下包括將軍澳新都城及馬鞍山新港城商場等，將會舉辦以運動為主題的推廣活動，奧運期間亦會與商戶研究延長營業時間，相信活動可帶動人流及生意錄得增長。