許正宇：「積金易」平台助降強積金服務提供者的入行門檻

「積金易」平台(eMPF Platform)將於周三(26日)推出，會按照受託人的資產管理規模，以「先細後大」的原則逐一加入平台，至2025年年底全面運作。財經事務及庫務局局長許正宇撰文表示，平台善用金融科技解決強積金制度的各項痛點，亦有望為推行其他強積金改革措施鋪路，例如「全自由行」，進一步鞏固強積金制度為廣大市民提供退休儲蓄保障的功能。

他又指，宏觀而言，「積金易」平台可降低強積金服務提供者的入行門檻，吸引更多企業和資金參與，從而促進強積金行業的發展和提升競爭，加大本地養老金融市場的發展動力，創造更多商機。

他提到，對「打工仔」而言，平台即時好處是大幅減低行政費。按估算，平台運作首兩年，行政費會降低約36%；首10年將逐步下降到20至25點子，累計可節省約300億元至400億元成本，相等於行政費降低約41%至55%。

他續指，具體來說，強積金戶口每10萬元累算權益的行政費，在轉用「積金易」平台後，在首兩年可由現時平均須每年繳付約580元減至370元，減費可達210元，並會反映在該名成員的強積金回報中，預計2年後須繳付的行政費更會逐步遞減。正所謂「小數怕長計」，節省的行政費用在長期投資的複息效應和增長潛力下，可有效提高計劃成員的退休投資回報。

現時「打工仔」轉工，舊公司的強積金戶口將不會再有新供款，繼而變成「個人帳戶」。現時，「打工仔」可以自行整合個人帳戶，亦可以透過俗稱「強積金半自由行」的僱員自選安排，每年一次將供款帳戶，即計劃成員在現職期間作出供款的帳戶內的僱員強制性供款，轉移至自選的強積金計劃。若日後實現「全自由行」，則不再受到每年一次轉走相關強積金的限制。