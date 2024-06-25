報告：逾半本地金融機構已使用虛擬資產

金融學院香港貨幣及金融研究中心發表最新報告顯示，53%受訪本地金融機構在其營運中已使用虛擬資產(VA)或以計劃使用VA，更有85%表示，計劃在未來三年將虛擬資產納入其核心業務營運，當中以代幣化傳統資產、穩定幣、加密貨幣為VA未來的主要發展方向。

研究中心發表兩份分別題為「去中心化金融(DeFi)：現況與監管發展」及「元宇宙：

金融服務業的機遇與挑戰」的應用金融研究報告，分別探討去中心化金融及元宇宙這兩項新興科技，同時深入分析了有關科技及其在金融服務業中的應用，並檢視了國際和香港的監管環境。

報告稱，市場參與者認為長遠而言虛擬資產可以創造全新收入來源、降低成本、提升客戶體驗以及使業務變得多元化。不過，仍要面臨同一定義及治理架構的整體不確定性、滿足打擊使錢及恐怖分子資金籌集監管要求有困難，以及關注網絡安全和數據風險。

金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾表示，去中心化金融和元宇宙相關的新興科技，與更廣泛的虛擬資產和Web3發展息息相關，希望透過報告提高業界對相關技術的認知，並出眾新興科技在香港金融市場健康發展與應用。