諾和諾德減肥神藥上市申請獲內地批准　股價越1000克朗

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）憑着「減肥神藥」Wegovy成為歐洲市值最大的股票，內媒報道，該藥已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准在內地用於長期體重管理的上市申請，中文名稱為「諾和盈」，消息刺激諾和諾德股價周二首度突破1,000丹麥克朗大關。

諾和諾德稱，諾和盈乃全球首款且目前唯一用於長期體重管理的胰高糖素樣肽-1受體激動劑（GLP-1）周制劑，可實現平均17%（16.8kg）的體重降幅，並為患者帶來超越減重的多重健康獲益，安全性得到廣泛驗證。

要留意，「減肥藥」乃坊間俗稱，諾和盈乃至石藥集團（01093）、麗珠醫藥（01513）在研產品所用的「司美魯格肽」（Semaglutide），原理是產生飽肚感抑制食欲，須配搭「降低卡路里的膳食計劃」和「運動增加」，即離不開「減肥須忍口做運動」的定律。

諾和盈並非人人都能用，中國「開綠燈」的範圍是超重和肥胖症患者，初始BMI最少30，又或者27至30之間兼身患最少一種體重相關合併症，一周一次給藥。諾和諾德並未透露價格或具體上市時間，但向內媒透露「會盡快把這款產品帶入中國，惠及肥胖症患者」。