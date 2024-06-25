信置中海外啟德項目申請放寬2號地盤高度限制

發展商去年9月以53.5億港元投得上述合併住宅地，是次申請主要針對2號地盤，位置鄰近港鐵宋皇臺站，佔地約67,492方呎，屬於「綜合發展區(4)」地帶，現申請作分層住宅、商店、服務行業及食肆發展，並略為放寬約3.2%建築物高限，增至主水平基準以上129.035米，以7.5倍地積比率，興建一幢樓高35層的分層綜合大樓，另設3層地庫，住宅樓面約438,695方呎，同時提供約67,492方呎商業面積，作會所及零售等用途。

申請人指出，擬議發展符合「綜合發展區(4)」的規劃意向，將保留龍津石橋保育長廊的氛圍，改善附近的步行環境。該項發展包含位於申請地點東南方的地面零售帶，而地點內、特别是地下購物街內的擬議行人設施及連接性，將有助完善周邊的行人網絡和發展。

此外，發展方案符合規劃大綱要求及海港規劃原則，為長遠私人住房供應作出貢獻。為配合採用組裝合成的建築法，擬議發展需要略為放寬建築物高度限制，根據視覺景觀評估，相關改動影響不大。

資料顯示，啟德第2A區2號及3號地盤，佔地合共約145,306方呎，可建總樓面約992,298方呎。中標財團須按賣地條件興建的長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、男童院等，相信有關政府設施將設於毗鄰的3號地盤內。