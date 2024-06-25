【業績一覽】萬保剛集團、北森控股及永發置業等
2024年06月25日 20:48
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萬保剛集團(01213)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司權益持有人應佔虧損489.1萬元，按年擴大11.93倍。建議派付末期股息每股普通股0.5港仙。
北森控股(09669)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損32.08億元人民幣。不派末期息。
永發置業(00287)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司擁有人應佔年內虧損4974.8萬元，按年擴大37.32%，建議擬派末期股息每股普通股12港仙。
ＥＰＲＩＮＴ集團(01884)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司權益持有人應佔虧損830.6萬元，不派息。
域高國際控股(01621)公布截至2024年3月31日止年度業績，年內溢利錄1,693.3萬元，不派息。
東京中央拍賣(01939)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損2,689.0萬港元，按年擴大224.5%。不派息。
凌銳控股(00784)公布截至2024年3月31日止年度業績，年內溢利錄65.5萬港元，而去年同期虧損3003.9萬元。不派末期息。
乙德投資控股(06182)公布截至2024年3月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔年內虧損3,671.7萬港元，不派末期息。
建生國際(00224)公布截至2024年3月31日止年度業績，公司股東應佔虧損5,616.9萬元，不派末期息。