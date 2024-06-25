收租客830萬購太古城三房　呎價險守1.2萬元

收租客830萬元買鰂魚涌太古城三房單位，成交呎價約1.2萬元有交易，原業主持貨近半世紀帳面獲利811萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城恆山閣中層C室，實用面積約684方呎，三房間隔，獲外區長線收租投資客以約830萬元承接，呎價約12,135元，原業主於1977年以約18.9萬元購入，轉手帳面獲利811.1萬元，物業升值約43倍。

●中原林龍南指，北角半山柏傲山3座高層B室，實用面積約735方呎，套兩房間隔，放盤多年，叫價2,700萬元，因應市況曾下調叫價，新近以1,900萬元沽出，呎價約25,850元，約9年多帳面需蝕讓575萬元，單位貶值約23%。

●中原歐陽樂稱，黃竹坑珍寶閣中層G室，實用面積約413方呎，兩房間隔，放盤一段時間，6月初因應市況下調叫價至470萬元，最終以448萬元成交，呎價約10,847元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業謝啟源表示，長沙灣宇晴軒3座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望內園景，叫價750萬元放售約6個月後，獲外區客洽詢，經議價以658萬元成交，累減約12.3%，呎價約14,921元，低市價約10%。

●世紀21家天下黎振傑指，奧運站柏景灣10座中層C室，實用面積約848方呎，套三房間隔，以1,586萬元成交，呎價約18,703元。

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新界區

●美聯李天傑稱，馬鞍山迎海．星灣御23座極高層B室，實用面積約564方呎，兩房連儲物室間隔，早前叫價900萬元，獲用家多番議價後以880萬元承接，呎價約15,603元，原業主2014年以869.1萬元購入，帳面僅獲利10.9萬元，新成交貼近10年前價。

●萬方地產葉搏麟指，沙田帝堡城1座高層D室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望園景，叫價750萬元，放盤5個月，設特色落地玻璃，以735萬元沽出，呎價約12,672元，原業主於2021年6月以879萬元購入，帳面蝕144萬元。

●美聯葉容生指，粉嶺逸峯5座中層H室，實用面積約459方呎，兩房間隔，早前以550萬元放售，獲睇樓多時租客「租轉買」，議價20萬元，以530萬元承接，呎價約11,546元，原業主2017年以528萬元購入，持貨約7年帳面獲利兩萬元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺居屋山麗苑B座高層10室，實用面積約449方呎，兩房間隔，未補價第二市價叫價350萬元，以323萬元易手，呎價約7,194元，原業主於2021年以約230.7萬元購入，帳面獲利92.3萬元。

●中原文家輝稱，天水圍嘉湖山莊6月暫錄16宗買賣，包括麗湖居3座中層A室，實用面積約635方呎，三房間隔，附雅致裝修，叫價550萬元，最新減至528萬元沽出，呎價約8,315元，新買家為用家。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑中層17室，實用面積約376方呎，兩房間隔，獲區內換樓客沽出自住物業後，旋即頻頻睇樓，因熟悉屋苑周邊環境，獲減價40萬元，已補價自由市場以260萬元購入自住，呎價約6,915元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣1座高層C室，實用面積約843方呎，套三房間隔，早前叫價950萬元，獲區內換樓客洽購，享海景，終議價60萬元，以890萬元獲承接，呎價約10,556元，屬低市價成交，原業主持貨約10年，帳面獲利52萬元。

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