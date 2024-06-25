一手豪宅有價有市 單日錄2宗逾億元大刁

市區單幢盤接連發動攻勢，西營盤項目最新公布加推31伙，旺角項目步入現樓階段，準備交樓，並部署對公眾開放現樓示範單位。一手市場的豪宅交投不斷，單日有兩宗逾億元巨額成交。

●啟德天璽•海四房成交價逾1.15億元

●半山21 BORRETT ROAD第1期四房連車位售1.17億元

●西營盤尚逸加推價單2號涉及31伙

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周二(25日)加推價單2號，提供31伙，折實平均呎價約20,689元，較首張價單高約5%。該集團物業總監彭偉雄表示，新一批單位涵蓋23伙一房單位及8伙兩房單位，實用面積由268至389方呎，折實價介乎535.9萬至899.8萬元。該批單位折實呎價由18,997至23,131元。是次售價最低為12樓G室，實用面積275方呎一房，折實呎價約19,487元。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS 5日沽3伙

●黃竹坑站Blue Coast周六賣9伙三房戶

●啟德MIAMI QUAY I增兩房單位成交

●屯門飛揚第1期單日沽出3伙

●旺角Larchwood已獲批入伙紙

●啟德天瀧三房成交價3,270萬元

●大埔白石角雲滙第1期三房成交價逾1,817萬元

●沙田星凱‧堤岸高層一房呎售19,230元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，自踏入現樓階段後銷情持續，周二(25日)售出5座38樓E室，實用面積348方呎，屬一房間隔，成交價669.2萬元，呎價約19,230元。發展商指，項目自3月初至今沽出235伙，銷售額逾25億元。全盤提供1,335伙單位，迄今累售1,164伙，佔整體供應逾87%。

●元朗The YOHO Hub II高層兩房逾800萬元沽

●大埔白石角朗濤增兩宗終止交易

●馬鞍山Silversands三房取消交易

●油塘蔚藍東岸交易告吹