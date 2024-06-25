一手豪宅有價有市 單日錄2宗逾億元大刁
2024年06月25日 21:36
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市區單幢盤接連發動攻勢，西營盤項目最新公布加推31伙，旺角項目步入現樓階段，準備交樓，並部署對公眾開放現樓示範單位。一手市場的豪宅交投不斷，單日有兩宗逾億元巨額成交。
●啟德天璽•海四房成交價逾1.15億元
據一手住宅物業銷售資訊網，新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周二(25日)通過招標售出四房戶，為第1座11樓A室，實用面積2,143方呎，四房間隔，成交價逾1.15億元，呎價為53,800元。資料顯示，項目由今年3月開售至今，累計沽出47伙，套現逾31億元。
●半山21 BORRETT ROAD第1期四房連車位售1.17億元
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周二(25日)以招標形式售出5樓6號單位，實用面積2,169方呎，屬四房雙套間隔，連同1個車位以1.17億元成交，呎價約53,942元。全盤由2021年至今累沽44伙，吸金逾84億元，平均成交呎價約81,038元。
●西營盤尚逸加推價單2號涉及31伙
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周二(25日)加推價單2號，提供31伙，折實平均呎價約20,689元，較首張價單高約5%。該集團物業總監彭偉雄表示，新一批單位涵蓋23伙一房單位及8伙兩房單位，實用面積由268至389方呎，折實價介乎535.9萬至899.8萬元。該批單位折實呎價由18,997至23,131元。是次售價最低為12樓G室，實用面積275方呎一房，折實呎價約19,487元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS 5日沽3伙
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，近日交投不斷，周二(25日)再錄得三房單位成交。項目於5日內共售出3伙，並套現逾2.3億元。最新售出的單位為2座12樓B室，實用面積1,868方呎，採三房雙套間隔，以9,500萬元成交，呎價約50,857元。
●黃竹坑站Blue Coast周六賣9伙三房戶
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周二(25日)上載最新銷售安排，落實周六(29日)以先到先得形式出售9伙三房單位，折實價約1,741萬元起。將發售的單位全數位於第2B座，實用面積介乎746至813方呎，折實價介乎1,741.3萬至1,969.7萬元，折實呎價約21,956至26,403元。
●啟德MIAMI QUAY I增兩房單位成交
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，今(25日)沽出第1座19樓C室，實用面積486方呎，兩房間隔，成交價1,246.5萬元，呎價約25,648元，買家另可享至少7%現金回贈。
●屯門飛揚第1期單日沽出3伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周二(25日)以先到先得形式發售10伙向南單位。項目是日開售首1小時售出3伙，套現約2,000萬元。最新沽出的單位包括1伙三房單位及2伙兩房單位。其中，2座19樓E室，實用面積722方呎，屬三房間隔，成交價977.9萬元，呎價約13,544元。據悉，買家為換樓客。
●旺角Larchwood已獲批入伙紙
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周二(25日)公布已獲批發入伙紙，即將開放現樓示範單位予公眾參觀。該公司執行董事程德韻表示，項目提供187伙，自推出至今已累積售出112伙，套現近6.2億元。現時已啟動交樓程序，陸續發出信件予準業主通知完成交易及接收物業。
●啟德天瀧三房成交價3,270萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(25日)沽出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述單位為2座19樓B室，實用面積1,002方呎，最新通過招標形式以3,270萬元售出，呎價約32,635元。資料顯示，項目迄今累售約61伙，套現逾25.8億元。
●大埔白石角雲滙第1期三房成交價逾1,817萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，今(25日)招標沽出1座12樓A1室，單位實用面積953方呎，採三房連儲物室及工作室間隔，成交價逾1,817.1萬元，呎價約19,068元，買家另可享約14%現金回贈。
●沙田星凱‧堤岸高層一房呎售19,230元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，自踏入現樓階段後銷情持續，周二(25日)售出5座38樓E室，實用面積348方呎，屬一房間隔，成交價669.2萬元，呎價約19,230元。發展商指，項目自3月初至今沽出235伙，銷售額逾25億元。全盤提供1,335伙單位，迄今累售1,164伙，佔整體供應逾87%。
●元朗The YOHO Hub II高層兩房逾800萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，今(25日)錄得第8座55樓B室的成交，單位實用面積436方呎，兩房間隔，成交價800.97萬元，呎價約18,371元。
●大埔白石角朗濤增兩宗終止交易
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周一(24日)錄得兩宗終止交易個案。發展商同日更新價單，將涉及的其中1伙折扣率增加5%，變相減價並安排周六(29日)起以先到先得形式重新發售。上述為2座2樓D室，實用面積752方呎，兩房間隔，原本在今年3月以1,354.8萬元沽出，成交呎價約18,016元。
●馬鞍山Silversands三房取消交易
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，今(25日)出現1宗取消交易，涉及單位為第1座8樓B室，實用面積921方呎，三房間隔，原本在2022年11月以2,274.9萬元沽出，當時呎價約24,700元，買家可享先住後付優惠。發展商已安排本周六通過招標重新發售該單位。
●油塘蔚藍東岸交易告吹
據項目成交紀錄冊，五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周二(23日)錄得3座26樓J室終止交易，該單位實用面積271方呎，開放式間隔，原本於2020年11月首輪銷售時以615.74萬元成交，當時呎價約22,721元，買家當時採用建築期付款計劃入市。