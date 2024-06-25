美股個別發展　恒指夜期失守18000關

美股周二早段個別發展，道指跌138點，報39,273點；標指升14點，報5,462點；以科技股為主的納指升145點，報17,642點。港股夜期報17,953點，跌117點，低水120點。

摩根大通首席全球策略師Marko Kolanovic表示，美股的升勢變得「愈來愈窄」，推動股票指數上漲的成分股所佔份額不斷下降，情況令人擔憂。

作為華爾街主流大行少數僅餘的堅定「淡友」，Kolanovic繼續其看淡美股後市的觀點，指隨着股市上漲而市場廣度收窄，此乃不祥之兆。他指出，目前標指成分股中，高於50日移動平均線的股票比例已從先前的90%左右，降至只有一半。這種升勢收窄的情況愈演愈烈，而且一些指標也顯示市場風險增加。

不過，貝萊德智庫主管Jean Boivin在一份報告中指出，美國科技股的升勢集中，是人工智能(AI)主題的「特點」而非「缺點」，在未來6至12個月內繼續以戰術策略增持美股，看好AI主題。他指出，AI透過提升科技公司的盈利能力，轉換成股價表現，強勁的利潤率是支撐相關票的主要動力。

另邊廂，聯儲局官員繼續就貨幣政策的未來潛在走向發表評論，三藩市聯儲銀行行長戴利表示，通脹並非聯儲局唯一關注的風險。她提到，要努力讓物價全面恢復穩定之餘，不對經濟做成破壞。她表示，接下來勞動力市場的放緩可能使失業率上升，聯儲局要保持警惕。

企業消息方面，歐洲飛機生產商空中巴士(Airbus)表示，在經過審視後，認為公司無法實現今年原訂的生產目標，即交付800架商用飛機。據該公司最新估計，今年飛機產量只有770架，原因進一步的「商業與技術挑戰」，包括涉及引擎、機艙設備等的供應鏈問題。該公司亦把全年息稅前盈利預測下調至55億歐元，此前則為65億至70億歐元。空巴股價曾跌11.58%，低見131.54歐元。