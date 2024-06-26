鄭勤龍：港股向上阻力大　不宜進取

由卦象顯示，恒指走勢正處於《天山遯》變《坎為水》之中，在易經「山」是一個高聳而龐大的阻礙物，因此在易經中便將「山」視為阻礙力和困難，而「水」性則向下流，今「遯」卦和「坎為水」卦帶有「山」和「水」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示着恒指在短期內的走勢或仍有一些回吐壓力。

承接上文預示恒指在短期內的上升趨勢或會迎來一些回吐壓力，奉勸投資者不宜過於進取的《地水師》變《天水訟》卦，恒指上周三(19日)在18,056點開市，當日指數單日大升了越400點，然而在翌日當大市高見18,520點後便轉勢連日回吐，至(24日)低見17,789點後才現反彈，昨日大市升了45點，收報18,072點，可說是已應驗了「師」卦為兩陣交鋒之象，引申為好淡增持，走勢甚為後覆，形成忽上忽落的拉鋸情況和《彖》曰：「不利涉大川﹔入于淵也。」的「訟」卦卦象。

「遯」卦有明哲保身之象，固《雜卦傳》曰：「遯則退也。」而「坎為水」卦則為易經四大難卦之一，代表困難，故此若將其象應用於恒指的表現上，便可預示大市所面臨的阻力仍然不輕。

玄學金融家 鄭勤龍