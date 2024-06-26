陳樂怡：港股乏消息推動　或隨時再跌

近期內地股市表現乏力，拖累港股成交縮減，恒生指數於18,000點浮沉。雖然港股估值低，惟仍欠缺上升催化劑，利好消息包括內地政策加碼、減息路徑明朗化，以及企業盈利改善進展加快等。

外圍方面，美國周五公布5月核心個人消費開支(PCE)物價指數，市場預測核心PCE物價按年增長由4月的2.8%放緩至2.6%，數據左右市場對於9月聯儲局減息的預期。此外，美國總統大選即將舉行首場電視辯論，其後的選情變化或會影響市場氣氛。假設內地政策未見驚喜，恒指料再向下測試250天線約17,560點的支持力度。

康師傅估值不貴

康師傅的飲品業務已建立規模優勢，並持續提升產品組合，發展一系列無糖飲品，捕捉細分市場的增長機遇。另外，公司重申100%派息比率，2024財年預測股息率6.7厘。現價對應2024財年預測市盈率15.1倍，略低於過去5年平均水平，估值不高。該股向上阻力位11元，支持位8.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)