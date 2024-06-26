香港電訊就無源網絡業務引入招商局為長期合作夥伴

電訊盈科( 00008 )及香港電訊( 06823 )宣布，賣方Apex Link Communications Holdings Limited(香港電訊的間接全資附屬公司)與投資者Magic Investment Bidco Limited(由招商局資本獨家管理及控制)訂立買賣協議，賣方將向投資者出售Regional Link Telecom Services Holdings Limited(目標公司)40%權益及應收賬款，現金總代價8.7億美元。於完成後，目標公司將仍是香港電訊的間接附屬公司，亦即為電訊盈科的間接附屬公司。

Passive Netco(目標公司的全資附屬公司)將於完成後從事無源網絡業務，即在香港及大灣區提供銅纜及光纖接入服務，以及營運、維護及擴展銅纜及光纖接入網絡的無源組件並提供相關服務的業務。

Passive Netco(作為服務提供方)及HKTL(香港電訊的間接全資附屬公司，作為服務接受)將於完成時訂立主服務協議，內容涉及提供各項網絡接入服務、與直駁光纖有關的網絡接入服務、營運及維護服務、網絡鋪設服務及配套服務。每年最低服務費為17.5億元。主服務協議初始期限為15年，此後將以5年為一個延長期限自動延續。

交易可讓香港電訊透過引入投資者作為長期合作夥伴釋放其廣泛無源網絡業務的價值，並與投資者分擔與進一步擴展網絡基建以支持業務增長相關的未來資本開支。本交易所得款項將用作一般公司用途，包括償還債務。