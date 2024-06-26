16位諾獎得主警告特朗普恐成通脹炸彈

外媒報道，16位諾貝爾獎得主周二(25日)簽署一封聯名信，警告稱如果美國前總統特朗普連任，將面臨經濟風險，包括通脹再度升溫。

經濟學家指，雖然每個人對各種經濟政策的細節都有不同看法，但他們都同意現任總統拜登的經濟議程遠遠優於特朗普。「人們擔心特朗普將以其不負責任的財政預算再次引發通脹。」

特朗普提議將第一任期的減稅政策永久化，對所有進口商品普遍徵收關稅，其中針對中國的關稅稅率在60至100%之間，並向美國聯儲局施壓，要求其減息。經濟學家及華爾街分析師都預測，任何或所有提議都可能導致價格重新上漲，儘管近幾個月略有降溫，但仍然脆弱。

諾貝爾獎得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)牽頭發表信件。經濟學家指，包括Evercore、安聯、牛津經濟研究院及彼得森研究所在內的無黨派研究人員預測，如果特朗普成功頒布其議程，通脹將會加劇。

史蒂格利茨指，基於最近一系列民意調查，選民表示他們更信任特朗普而非拜登來管理美國經濟，因此他覺得有必要發起這封信。史蒂格利茨表示，很多人認為特朗普比拜登更有利於經濟發展，「我認為，讓美國人知道至少有一群可信的經濟學家有非常強烈的分歧，是很重要。」