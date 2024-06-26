調查：27%亞太區投資者擬未來12至18個月增黃金投資

道富環球投資管理聯同世界黃金協會發布《黃金洞察報告》調研結果顯示，27%亞太地區機構投資者預計在未來12至18個月增加黃金投資，相比北美機構投資者僅佔21%。

調查顯示，24%的亞太地區機構投資者並無投資黃金，比例與北美地區機構投資者相同。而在餘下76%有黃金投資的資產持有者中，黃金佔資產配置0.1%至0.9%佔22%；黃金佔資產配置1%至4.9%者佔46%；以及黃金佔資產配置5%或以上者佔8%。

亞太地區機構投資者投資黃金的三大考慮因素，包括黃金是一種久經考驗的分散投資工具，尤其是在金融市場和經濟波動時期（59%）；長期而言黃金提升風險調整後的回報（37%）；以及黃金是一種有效對沖美元疲軟的工具（37%）。

相反，最常被引用限制投資黃金的因素包括黃金沒有票息或股息（59%）；由於缺乏制度化的財務模型，難以計算黃金的內在價值（37%）； 美元強勢令黃金的吸引力減低（25%）。

道富環球投資管理亞太區黃金策略師徐志傑表示，亞太地區愈來愈多機構投資者將黃金視為長期投資的核心資產，充分展現黃金在提升投資組合均衡度及多元化方面的優勢。

世界黃金協會歐洲和亞洲首席市場策略師John Reade表示，黃金是一種久經考驗的分散投資工具，尤其是在金融動盪和經濟不確定時期，這是推動亞太地區機構投資者投資於黃金的首要原因。投資者對黃金投資價值的認同感空前高漲，隨着市場預期聯儲局將在2024年内轉向寬鬆政策，以及美國即將舉行競爭激烈的總統選舉，相信市場今年對於黃金的需求將持續上升。

《黃金洞察報告》旨在了解目前市場環境如何影響不同投資者群體對黃金投資的觀點，訪問了全球850名顧問、財務顧問和機構，其中包括63名亞太地區的機構投資者。