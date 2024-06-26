張智威：港股暫難有突破 比亞迪仍有力向上

信誠證券聯席董事張智威表示，人民幣匯價持續弱勢，滬綜指亦失守3,000點關，拖累港股走勢。不過，恒指估值仍然吸引，大市下跌空間有限，短期料繼續在萬八關附近爭持。事實上，恒指整個6月主要在17,800至18,800點區間上落，相信半年結前難有突破。如果下月三中全會，內地有更多刺激經濟措施出台，屆時大市才有望進一步向上。