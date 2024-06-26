張智威：港股暫難有突破 比亞迪仍有力向上
2024年06月26日 10:59
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（Getty Images圖片）
信誠證券聯席董事張智威表示，人民幣匯價持續弱勢，滬綜指亦失守3,000點關，拖累港股走勢。不過，恒指估值仍然吸引，大市下跌空間有限，短期料繼續在萬八關附近爭持。事實上，恒指整個6月主要在17,800至18,800點區間上落，相信半年結前難有突破。如果下月三中全會，內地有更多刺激經濟措施出台，屆時大市才有望進一步向上。
市場憂慮原油需求前景，國際油價表現反覆，但「三桶油」持續強勢。當中張首選中國海洋石油(00883)，認為其走勢緊貼油價，且股息率吸引，加上早前國新投資認購中證國新港股通央企紅利ETF，中海油是第一大權重股，在「國家隊」加持下，值得看高一線。不過，其股價累升已多，不妨待回落至20港元水平再買入。
另外，聯交所資料顯示，股神巴菲特的投資旗艦巴郡上周三(19日)減持比亞迪股份(01211)約201萬股，套現逾4.73億元。張智威認為市場已逐步消化減持消息，料對比亞迪影響有限。他補充，公司具行業龍頭優勢，估值亦仍然相宜，其股價由2月開始展開反彈，後市有望挑戰254元的雙頂阻力。