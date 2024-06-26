日本干預圓匯時機？交易員：倘周五前出手就是瘋狂

外媒報道，日圓下一個大痛點及以日本政府干預的潛在觸發因素，可能隨美國聯儲局偏好的美國通脹指標公布浮現。美國5月個人消費開支(PCE)物價指數將於周五(28日)揭曉，有交易員認為，日本若在此之前干預匯率「就是瘋了」。

整周以來，日圓兌每美元面臨跌穿160水平的風險，進一步增加日本採取行動的壓力。不過交易員認為，任何過早支持日圓的舉措都極具風險，因為PCE數據是美國利率去向的關鍵，進而影響日圓。

三菱日聯信託銀行(Mitsubishi UFJ Trust & Banking)交易部門主管Takafumi Onodera表示，日本當局至少會等到周五的PCE數據出爐後，才決定是否干預，即使日圓在此之前跌穿160。如果數據好過預期，可能會引起波動，將日圓推向163，促使官員進行「匯率檢查」或在流動性較低時期進行干預。

ATFX Global Markets交易員Nick Twidale表示，PCE將成為關鍵，如果當局在此之前干預就是瘋了，他們會努力在PCE數據公布前避免任何動作，且美元兌日圓一直保持穩定。

花旗集團Osamu Takashima的分析師團隊指，目前決策取決於兩個變數，日圓貶值速度及水平，而不只是單一變數。這意味「財務省在幾時、在甚麼水平進行干預，幾乎有無限可能性。」該行分析師預測，如果日圓在幾天內急速接近162，日本可能介入並買入日圓，若走勢較慢，則不大可能引發干預。