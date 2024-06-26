新世界發展入選全球最可持續發展企業50強
2024年06月26日 12:38
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新世界發展(00017)獲美國《時代》雜誌評選為2024年度「全球最可持續發展企業」（World’s Most Sustainable Companies of 2024）50強，在全球超過30個國家的500強企業之中，排名第43位。
新世界發展行政總裁鄭志剛表示，非常高興新世界獲評選為全球50大最可持續發展的企業，印證集團實踐可持續發展理念的成績。集團在房地產發展引入可持續發展模式，努力發展綠色建築、減少碳排放及能源強度，支持低碳經濟轉型，未來會繼續為企業，以至社會的可持續發展而努力。
新世界一直積極推動ESG，高度重視項目生命周期的可持續發展，務求從規劃設計到營運管理均達致最佳實踐，盡量減低對環境所造成的影響。同時亦制訂了可再生能源藍圖，期望於2026財政年度及2031財政年度前，於大灣區及大中華地區租務物業採用100%可再生能源，以減少溫室氣體排放。
信和集團(00083)亦獲評為2024年全球最可持續發展企業之一，在全球500強中位列第153位，印證其在可持續商業實踐和ESG信息披露透明度方面的持續努力，備受國際認可。信和集團副主席黃永光表示，集團一直致力實踐可持續發展，並緊貼國際標準水平，這個成就勉勵集團在可持續發展的旅程中繼續努力前行。