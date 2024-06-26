新世界發展入選全球最可持續發展企業50強

新世界發展( 00017 )獲美國《時代》雜誌評選為2024年度「全球最可持續發展企業」（World’s Most Sustainable Companies of 2024）50強，在全球超過30個國家的500強企業之中，排名第43位。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，非常高興新世界獲評選為全球50大最可持續發展的企業，印證集團實踐可持續發展理念的成績。集團在房地產發展引入可持續發展模式，努力發展綠色建築、減少碳排放及能源強度，支持低碳經濟轉型，未來會繼續為企業，以至社會的可持續發展而努力。

新世界一直積極推動ESG，高度重視項目生命周期的可持續發展，務求從規劃設計到營運管理均達致最佳實踐，盡量減低對環境所造成的影響。同時亦制訂了可再生能源藍圖，期望於2026財政年度及2031財政年度前，於大灣區及大中華地區租務物業採用100%可再生能源，以減少溫室氣體排放。