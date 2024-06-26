萊坊：樓價下半年跌幅略收窄　全年料挫5%

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，差估署樓價指數反映二手樓價走勢，5月指數按月回落約1.2%，今年樓價累計跌約1.7%。市場在消化撤辣消息後，沒有其他利好消息承接，高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。

撤辣後成交明顯增加，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。預測今年樓價走勢呈現「鈍角」型，上半年樓價下跌約3%，下半年跌幅將略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌約5%。

市場預期美國減息將會略為延遲，而香港最快第三季後半才開始減息，預計高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

撤辣後新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升。

受撒辣帶動，按月成交量出現報復式反彈，但預計市場消化利好消息後，按月成交將徘徊約5,000宗，但在減息前市場整體購買力仍然不足，預計今年一、二手成交量會在48,000至53,000宗水平。

發展商積極減價去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5至8%，整體租金回報率提升至近3厘。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩。