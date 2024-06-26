積金易平台今起正式投入運作

「積金易」平台周三(26日)正式開始運作，積金局主席劉麥嘉軒發表網誌稱，第一個強積金受託人，萬通信託提供的強積金計劃的所有帳戶資料，經過一個星期的準備工作和數據轉移程序後，已經順利轉移至「積金易」。該計劃成員和僱主，由今天開始會透過「積金易」管理強積金的行政工作，標誌強積金正式進入數碼新世代。

她指，各個強積金受託人管理的強積金計劃，按照時間表由「積金易」逐一取代現有受託人的強積金行政系統，讓計劃成員和僱主利用平台數碼化、自動化和一站式的設計優勢，令今後管理強積金有煥然一新的體驗，並實現大幅度的減費。

為協助順利過渡，積金易平台公司由6月中旬起已提供包括預約外展服務到訪公司，專人協助僱主註冊及啟動「積金易」，並介紹平台的功能；設立專為查詢及提供支援的「積金易」熱線及電郵；在港、九、新界開設「積金易」服務中心等。

劉麥嘉軒稱，計劃成員平均只需短短5分鐘便可完成註冊，而僱主註冊雖然比計劃成員所須填寫的資料相對較多，但亦只需約10分鐘便可完成。

第二間快將加入「積金易」的中國人壽信託，其所服務的計劃成員及僱可由7月12日起註冊，並由7月29日起使用「積金易」處理強積金的行政工作。該企早前已向其計劃成員及僱主發放資訊包，通知註冊日期及安排；第三間加入為交通銀行信託，將會於6月28日向其計劃成員及僱主發放資訊包。