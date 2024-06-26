中原陳永傑：下月差估署指數睇跌　第3季樓市續整固

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月尾全面撤辣後，一手市場興旺，至今已售出逾8,000伙，但撤辣效應漸見減弱，樓市步由興奮期步入正常期，主要是息口持續高企，美國延遲減息，影響買家入市信心，同時受高息環境影響，銀行資金成本高昂，收緊按揭的步伐未停，按揭取態保守亦影響買家入市決定，本港經濟表現亦未如預期，零售及餐飲業面對重大挑戰。

他指，反觀內地方面，內地政府數月前已着手救市，部分內地投資者將資金留於內地，現時一手發展商以量先行紛紛割價傾銷，二手業主亦開始面對現實，擴大議價空間，本月至今一手只錄約5百多宗成交，料全月可錄約700多宗，成交宗數持續下跌，料6月份的差估署指數會繼續下調。

而好消息是差估署公布的5月份租金指數按月升約1%，連升3個月累錄2.5%升幅，更創約4年半新高。陳氏稱，受惠政府搶人才政策，專才持續湧入，住屋需求持續高企，加上現正踏入暑假租賃旺季，料租金升勢持續，樓價跌而租金升，租金回報率上升，加上辣招已解除，料吸引更多投資者投入物業市場。

他預期，第三季樓市仍處整固期，樓價或會進一步下調，於第四季或會迎來轉機，主要視乎美國息口走勢，若可以於年內開始減息，銀行按揭取態亦會調整，樓價應可止跌回穩。