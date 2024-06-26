利嘉閣陳海潮：全年樓價累計跌幅或達8%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價一如預期出現倒跌，料在目前利淡因素較強下，將持續回軟，料最快第四季才有轉機。面對新盤低價開售的壓力，加上息口維持高企，大幅削弱二手業主叫價能力，甚至迫於無奈因應一手平售而降價，導致二手樓價在撤辣兩月後出現倒跌的情況。預期6月份情況相若，樓價料維持約1.3%的跌幅，即次季樓價料跌2%，而上半年樓價恐累挫3%。

展望第三季，由於發展商存貨仍然十分充裕，料續以「先量後價」的策略開盤，對二手樓價持續帶來壓力，加上息口短期未見下調迹象，第三季樓價有機會每月各跌1%，累積再跌約3%。

他指，至於第四季則視乎屆時的息口最新走向，及專才入市置業的力度及速度，如情況理想，樓價有機會止跌橫行，否則季內或再跌2%，導致2024年全年，樓價有機會累跌約6至8%。

租金走勢方面，陳氏指，6月份租金指數料再升1%，即次季料升3.13%，而上半年則料升2.63%。受暑期旺季帶動，加上專才持續抵港進一步推升租賃需求，相信第三季租金升幅有機會擴大至5%，第四季則料平穩至升2%，全年計，租金指數漲幅或達約8至10%。